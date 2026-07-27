Tudo que sabemos sobre o novo 'Motoqueiro Fantasma' com Ryan Gosling

A Marvel Studios escolheu um dos nomes mais populares de Hollywood para dar vida ao "Motoqueiro Fantasma". Ryan Gosling foi anunciado como protagonista do novo filme do personagem durante o painel do estúdio na San Diego Comic-Con 2026, encerrando anos de rumores sobre sua entrada no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O longa tem estreia prevista para 2028 e será dirigido por Shawn Levy.

Anúncio no principal palco da Comic-Con

A revelação aconteceu no sábado, 25 de julho, no Hall H, tradicional palco das grandes apresentações da Marvel. Gosling subiu ao palco ao lado do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, e recebeu uma das maiores recepções do evento.

O ator afirmou que sempre desejou interpretar o "Motoqueiro Fantasma" e agradeceu pela oportunidade de finalmente assumir o papel.

“Como vocês sabem, este é um personagem que eu queria interpretar há muito tempo”, disse Gosling para a plateia.

Reencontro com Shawn Levy

O filme será dirigido por Shawn Levy, responsável por "Deadpool & Wolverine" (2024). A produção marca um novo trabalho entre Levy e Gosling após a parceria em "Star Wars: Starfighter", previsto para chegar aos cinemas em 2027.

A Marvel ainda mantém em segredo detalhes da trama e do elenco. Também não revelou qual versão do "Motoqueiro Fantasma" será apresentada no MCU. Johnny Blaze, protagonista das adaptações estreladas por Nicolas Cage, aparece como o candidato mais provável, embora o estúdio ainda não tenha confirmado essa informação.

Ryan Gosling e Shawn Levy em painel da Marvel na Comic Con San Diego 2026 (Amy Sussman/AFP)

Aposta para a próxima fase do MCU

Criado nos quadrinhos na década de 1970, o "Motoqueiro Fantasma" é um dos heróis mais conhecidos do núcleo sobrenatural da Marvel. Nos cinemas, o personagem ganhou dois filmes lançados em 2007 e 2011, ambos estrelados por Nicolas Cage como Johnny Blaze. Os filmes serviram como a história de origem do personagem e contou com a participação de Eva Mendes , esposa de Ryan Gosling, como a personagem Roxanne Simpson.

Já dentro do universo compartilhado da Marvel, o personagem apareceu na série "Agentes da S.H.I.E.L.D", com Gabriel Luna interpretando Robbie Reyes, outra versão do anti-herói.

A nova produção será a primeira versão do personagem desenvolvida diretamente pela Marvel Studios para integrar o MCU, abrindo espaço para novas histórias envolvendo figuras ligadas ao universo sobrenatural da editora.

O anúncio do "Motoqueiro Fantasma" integrou uma série de novidades apresentadas pela Marvel na Comic-Con, que também incluiu atualizações sobre "Pantera Negra 3". A principal novidade é a escalação de David Jonsson para interpretar T'Challa II, filho de T'Challa, personagem eternizado por Chadwick Boseman, morto em 2020, aos 43 anos, em decorrência de um câncer de cólon.

O estúdio também confirmou que o longa chegará aos cinemas em 15 de dezembro de 2028.