Trailer de bastidores de 'Homem Aranha: Um Novo Dia' é divulgado; confira

'Homem Aranha: Um Novo Dia': trailer do longa bateu o recorde e tem mais de 1 bilhão de vizualizações (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h13.
Última atualização em 14 de maio de 2026 às 11h14.
Os fãs de Homem Aranha já estão ansiosos para o novo filme da saga, "Homem Aranha: Um Novo Dia", com lançamento marcado para o dia 31 de julho deste ano.
Após o trailer oficial do longa se tornar o primeiro da história a ultrapassar 1 bilhão de visualizações em apenas quatro dias, uma nova espiadinha do filme foi disponibilizada nesta quinta-feira, 14.
No vídeo divulgado pela Sony Pictures, Tom Holland, que interpreta o Homem Aranha, e o diretor Destin Daniel Cretton, discutem os bastidores do novo capítulo da saga.
Também pode ser vista a produção de efeitos práticos complexos e a acrobacia por trás das cenas de ação do filme.
Com Tom Holland de volta ao papel principal, o longa sucede o blockbuster "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Lançado em 2021 com uma bilheteria impressionante de US$ 1,9 bilhão, de acordo com a plataforma Box Office Mojo, o filme teve o terceiro maior faturamento da história da Marvel, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato", de 2019, e de "Vingadores: Guerra Infinita", de 2018.
Agora, cinco anos depois, o Peter Parker tenta se concentrar na faculdade e deixar o Homem-Aranha para trás. Mas quando uma nova ameaça surge, ele quebra sua promessa, veste o traje e se une a um aliado inesperado para protegê-los.
O trailer de "Homem Aranha: Um Novo Dia" acumulou cerca de 719 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, sendo o maior lançamento de todos os tempos — considerando cinema e videogames.
O recorde anterior entre filmes pertencia a “Deadpool e Wolverine”, que havia registrado 365 milhões de visualizações em um dia. Já no ranking geral, incluindo games, o topo era do trailer de "Grand Theft Auto VI", com 475 milhões de visualizações no primeiro dia.
Com os novos números, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” assume a liderança em todas as categorias.
O longa marca o retorno de Tom Holland como protagonista. Também estão confirmados Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião).
O elenco ainda inclui Sadie Sink - atriz de Stranger Things -, Tramell Tillman, Jon Bernthal, que retorna como Justiceiro, e Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk no Universo Cinematográfico da Marvel.
“Homem-Aranha: Um Novo Dia” tem estreia prevista para 30 de julho de 2026 nos cinemas. A produção marca o quarto longa solo do personagem interpretado por Tom Holland.