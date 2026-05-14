Trailer de bastidores de 'Homem Aranha: Um Novo Dia' é divulgado; confira

Os fãs de Homem Aranha já estão ansiosos para o novo filme da saga, "Homem Aranha: Um Novo Dia", com lançamento marcado para o dia 31 de julho deste ano.

Após o trailer oficial do longa se tornar o primeiro da história a ultrapassar 1 bilhão de visualizações em apenas quatro dias, uma nova espiadinha do filme foi disponibilizada nesta quinta-feira, 14.

Confira o trailer dos bastidores de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

No vídeo divulgado pela Sony Pictures, Tom Holland, que interpreta o Homem Aranha, e o diretor Destin Daniel Cretton, discutem os bastidores do novo capítulo da saga.

Também pode ser vista a produção de efeitos práticos complexos e a acrobacia por trás das cenas de ação do filme.

Sucessor de uma bilheteria bilionária

Com Tom Holland de volta ao papel principal, o longa sucede o blockbuster "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Lançado em 2021 com uma bilheteria impressionante de US$ 1,9 bilhão, de acordo com a plataforma Box Office Mojo, o filme teve o terceiro maior faturamento da história da Marvel, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato", de 2019, e de "Vingadores: Guerra Infinita", de 2018.

Agora, cinco anos depois, o Peter Parker tenta se concentrar na faculdade e deixar o Homem-Aranha para trás. Mas quando uma nova ameaça surge, ele quebra sua promessa, veste o traje e se une a um aliado inesperado para protegê-los.

Trailer recordista

O trailer de "Homem Aranha: Um Novo Dia" acumulou cerca de 719 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, sendo o maior lançamento de todos os tempos — considerando cinema e videogames.

O recorde anterior entre filmes pertencia a “Deadpool e Wolverine”, que havia registrado 365 milhões de visualizações em um dia. Já no ranking geral, incluindo games, o topo era do trailer de "Grand Theft Auto VI", com 475 milhões de visualizações no primeiro dia.

Com os novos números, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” assume a liderança em todas as categorias.

Elenco reúne nomes do MCU e novos personagens

O longa marca o retorno de Tom Holland como protagonista. Também estão confirmados Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião).

O elenco ainda inclui Sadie Sink - atriz de Stranger Things -, Tramell Tillman, Jon Bernthal, que retorna como Justiceiro, e Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk no Universo Cinematográfico da Marvel.

Quando estreia 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” tem estreia prevista para 30 de julho de 2026 nos cinemas. A produção marca o quarto longa solo do personagem interpretado por Tom Holland.