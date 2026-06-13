Joffrey, Vecna e Gus Fring: relembre 20 os vilões mais 'odiados' da TV

Reis tirânicos, traficantes de drogas, assassinos em série e criaturas sobrenaturais. Ao longo de décadas, a televisão apresentou alguns dos vilões mais memoráveis da cultura pop, personagens que muitas vezes se tornaram tão marcantes quanto os próprios protagonistas.

De dramas policiais e séries de fantasia a produções de ficção científica e comédia, esses antagonistas ajudaram a definir histórias, movimentar tramas e conquistar fãs — ou despertar ódio — ao redor do mundo.

Em uma seleção publicada pelo jornal britânico The Guardian, personagens de séries como "Game of Thrones", "Breaking Bad", "Stranger Things", "The Boys", "Dexter" e "Os Simpsons" aparecem entre os vilões mais marcantes da história da televisão.

Vilões de séries que marcaram gerações

Entre os nomes citados está Joffrey Baratheon, de "Game of Thrones", conhecido pelo comportamento cruel e pelas decisões que influenciaram alguns dos momentos mais importantes da série.

A lista também inclui Gus Fring, de "Breaking Bad", empresário que escondia um império do tráfico de drogas por trás de uma rede de restaurantes, e Capitão Pátria, de "The Boys", personagem que se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão recente.

Outros destaques são Negan, de "The Walking Dead"; Vecna, de "Stranger Things"; Jim Moriarty, de "Sherlock"; e o Assassino da Trindade, de "Dexter". Embora pertençam a universos completamente diferentes, todos ajudaram a elevar o nível de tensão e conflito em suas respectivas produções.

Dos clássicos da TV aos sucessos recentes

A seleção reúne personagens de diferentes épocas da televisão, mostrando como os antagonistas continuam desempenhando papel fundamental nas narrativas.

Entre os nomes mais antigos estão JR Ewing, da série "Dallas", um dos vilões mais conhecidos das novelas televisivas americanas, e o Sr. Burns, de "Os Simpsons", personagem que se tornou símbolo da sátira ao poder econômico.

Também aparecem figuras como o Homem Fumante, de "Arquivo X", peça central das conspirações da série, Killer BOB, de "Twin Peaks", e Tia Lydia, de "The Handmaid’s Tale", uma das personagens mais marcantes da adaptação da obra de Margaret Atwood.

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