Por que Benedict Cumberbatch tenta impedir a compra da Warner pela Paramount

Benedict Cumberbatch e Benedict Wong: enquanto a fusão enfrenta ações judiciais nos Estados Unidos, artistas pedem uma investigação mais ampla no Reino Unido (Disney/Marvel/Divulgação)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h00.
Benedict Cumberbatch, Alan Cumming e Benedict Wong entraram na disputa em torno da fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery.
Os três atores publicaram um artigo de opinião no jornal The Guardian pedindo que o governo do Reino Unido intervenha para impedir o acordo, avaliado em cerca de US$ 111 bilhões, por considerarem que ele representa riscos para a indústria audiovisual britânica e para o interesse público.
No texto, os artistas afirmam que a concentração de grandes estúdios pode reduzir a diversidade de produções, diminuir oportunidades para profissionais do setor e comprometer a pluralidade da mídia.
Eles também destacam o peso econômico da indústria cinematográfica e televisiva britânica, que sustenta mais de 180 mil empregos, movimentou 6,8 bilhões de libras em produções no último ano e gera aproximadamente 12 bilhões de libras anuais para a economia do país.
A secretária de Cultura do Reino Unido, Lisa Nandy, que permaneceu no cargo após a reforma ministerial promovida pelo novo primeiro-ministro Andy Burnham, já afirmou que está "inclinada a intervir" na fusão. Caso seja aprovada, a operação tem potencial para remodelar Hollywood e influenciar toda a indústria global de cinema e televisão.
O artigo também aponta que a nova empresa resultante da fusão carregaria uma dívida estimada em US$ 84 bilhões. Os atores afirmam que a promessa de gerar cerca de US$ 6 bilhões em sinergias costuma significar cortes de custos, redução de equipes e menos investimentos em novos filmes e séries.
Eles lembram que movimentos semelhantes ocorreram após a união entre WarnerMedia e Discovery, em 2022, e depois da aquisição da Paramount pela Skydance.
Outro argumento apresentado é que o mercado de cinema independente já enfrenta dificuldades. Como exemplo, os atores citam que as aquisições de filmes independentes no Festival de Sundance caíram pela metade entre 2019 e 2025, reduzindo o espaço para produções fora dos grandes estúdios.
No artigo, intitulado "Uma calamidade na TV e no cinema pode ser desastrosa para o que você assiste e para o que você conhece. Aja agora para impedir isso", Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, conhecidos por seus papéis no Universo da Marvel, e Alan Cumming ("X-Men 2") escreveram:
"Como atores e figuras públicas que dedicaram suas carreiras às artes na Grã-Bretanha, trabalhando com equipes britânicas, em palcos e produções britânicas, temos uma responsabilidade com o público que apoia, valoriza e consome a arte que produzimos."
A Paramount aceitou adiar a conclusão do negócio até que a Justiça analise o caso. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia aprovou a operação com condições, enquanto o governo britânico ainda avalia se abrirá uma investigação mais ampla.
Apesar da pressão política e jurídica, a Paramount mantém confiança na aprovação do negócio. A empresa afirma já ter recebido aval ou ausência de objeções de autoridades regulatórias em 65 jurisdições ao redor do mundo e sustenta que a união entre os grupos respeita as regras de concorrência.