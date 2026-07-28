Quem é a cantora que superou Whitney Houston e igualou recorde de Harry Styles

Ella Langley: o sucesso de "Choosin' Texas" transforma a cantora em um dos maiores fenômenos da música americana em 2026 (Reprodução / @ellalangleymusic/Instagram)
Freelancer
Publicado em 28 de julho de 2026 às 13h35.
Ainda pouco conhecida no Brasil, Ella Langley vive o maior momento de sua carreira nos Estados Unidos. Com “Choosin’ Texas”, a cantora americana superou uma marca de Whitney Houston e igualou o recorde de Harry Styles ao permanecer por 15 semanas no topo da Billboard Hot 100. O desempenho consolida o single como um dos maiores fenômenos musicais dos últimos anos.
"Choosin' Texas" chegou à 15ª semana consecutiva na liderança da Billboard Hot 100, superando "I Will Always Love You", de Whitney Houston e "We Belong Together", de Mariah Carey. Ao completar 15 semanas no topo da Billboard Hot 100, a faixa se tornou a música não natalina de uma artista feminina com a maior permanência na liderança da parada.
O resultado também coloca a artista ao lado de alguns dos maiores nomes da música. A canção agora empatou com a marca de "As It Was", de Harry Styles e está a sete semanas do recorde de "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, que acumula 22 semanas no primeiro lugar.
Lançada como carro-chefe do álbum "Dandelion", "Choosin' Texas" conquistou público e crítica ao unir elementos tradicionais do country com forte apelo popular. A música foi escrita por Ella Langley em parceria com Miranda Lambert, Luke Dick e JoyBeth Taylor durante um retiro de compositores. A inspiração surgiu após Lambert contar uma história curiosa envolvendo uma abordagem policial enquanto transportava um cachorro e um canguru no carro, episódio que deu origem ao conceito da faixa — uma metáfora sobre alguém que se deixa conquistar pelo fascínio do Texas.
O álbum "Dandelion" também reforçou o crescimento da cantora ao estrear no topo da Billboard 200, enquanto sua turnê ganhou novas datas após grande procura por ingressos.
A sequência de semanas no primeiro lugar deixa Ella Langley cada vez mais próxima do maior recorde da história da Billboard Hot 100. No ritmo atual, Ella Langley tem grandes chances de superar "Last Night", de Morgan Wallen, que permaneceu 16 semanas no topo, e se aproximar de "Old Town Road", de Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, que chegou a 19 semanas no topo das paradas.
Apesar disso, a disputa pelo topo continua acirrada. Taylor Swift aparece na segunda colocação com "I Knew It, I Knew You", e Stella Lefty completa o pódio com "Boston", música que registra crescimento constante nas últimas semanas.