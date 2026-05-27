Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Spider-Noir': veja quem são os vilões da nova série do 'Homem-Aranha' com Nicolas Cage

Série ambientada nos anos 1930 mistura investigação noir, crime organizado e personagens clássicos da Marvel

'Spider-Noir': novo projeto do universo Homem-Aranha aposta em atmosfera sombria e antagonistas conhecidos dos quadrinhos (Prime Video/ Divulgação)

'Spider-Noir': novo projeto do universo Homem-Aranha aposta em atmosfera sombria e antagonistas conhecidos dos quadrinhos (Prime Video/ Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14h54.

A nova série "Spider-Noir", do Prime Video, que estreou nesta quarta-feira, 27, revelou quais serão alguns dos principais vilões da trama estrelada por Nicolas Cage.

A produção coloca Ben Reilly no centro de uma história ambientada na Nova York dos anos 1930, misturando investigação policial, corrupção e elementos clássicos do universo Marvel.

Sobre o que é a série?

Na série, Cage interpreta Ben Reilly, conhecido nos quadrinhos como clone de Peter Parker. Aqui, porém, ele assume apenas a identidade de “Aranha” e trabalha como detetive particular em uma cidade marcada pela Grande Depressão e pela violência urbana.

A trama acompanha o personagem sendo forçado a retornar à vida de vigilante enquanto o crime organizado cresce pelas ruas de Nova York, enquanto tenta lidar com sua atração por Cat Hardy.

Entre os antagonistas já confirmados estão Flint Marko, o Homem-Areia, interpretado por Jack Huston, Lonnie Lincoln, o Lápide, vivido por Abraham Popoola, e Silvermane, chefe mafioso interpretado por Brendan Gleeson.

'Spider-Noir' tem versão preto e branco e com cores

A produção também chama atenção pelo visual inspirado nos filmes noir clássicos. O Prime Video lançou todos os oito episódios tanto em preto e branco ("Authentic Black & White") quanto em versão colorida ("True-Hue Full Color"), algo que o próprio Nicolas Cage descreveu como uma forma de preservar a experiência cinematográfica original sem limitar o alcance da série.

Desenvolvida por Oren Uziel e produzida por Phil Lord e Christopher Miller, a série expande o universo alternativo do Homem-Aranha apresentado nos filmes do Aranhaverso. Diferente da animação, porém, "Spider-Noir" assume uma abordagem mais adulta, focada em conspirações, violência urbana e investigação criminal.

Veja o trailer de 'Spider-Noir':

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

Mais de Pop

Fenômeno 'Off Campus': série ultrapassa 'The Boys' e conquista a 3ª maior estreia do Prime Video

Drake supera recorde de Michael Jackson entre artistas solo na Billboard

Paul McCartney vê em Taylor Swift o fenômeno pop mais próximo dos Beatles

Após 26 anos, Disney troca Aerosmith pelos Muppets na Rock ‘n’ Roller Coaster

Mais na Exame

Carreira

Vai ter folga nos jogos do Brasil na Copa? Entenda o que diz a legislação

Pop

Fenômeno 'Off Campus': série ultrapassa 'The Boys' e conquista a 3ª maior estreia do Prime Video

Esporte

Felipão fará palestra à seleção antes da Copa do Mundo de 2026

Brasil

Nunes Marques dá à PGR 20 dias para se manifestar sobre pedido de Bolsonaro para rever condenação