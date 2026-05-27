'Spider-Noir': veja quem são os vilões da nova série do 'Homem-Aranha' com Nicolas Cage

A nova série "Spider-Noir", do Prime Video, que estreou nesta quarta-feira, 27, revelou quais serão alguns dos principais vilões da trama estrelada por Nicolas Cage.

A produção coloca Ben Reilly no centro de uma história ambientada na Nova York dos anos 1930, misturando investigação policial, corrupção e elementos clássicos do universo Marvel.

Sobre o que é a série?

Na série, Cage interpreta Ben Reilly, conhecido nos quadrinhos como clone de Peter Parker. Aqui, porém, ele assume apenas a identidade de “Aranha” e trabalha como detetive particular em uma cidade marcada pela Grande Depressão e pela violência urbana.

A trama acompanha o personagem sendo forçado a retornar à vida de vigilante enquanto o crime organizado cresce pelas ruas de Nova York, enquanto tenta lidar com sua atração por Cat Hardy.

Entre os antagonistas já confirmados estão Flint Marko, o Homem-Areia, interpretado por Jack Huston, Lonnie Lincoln, o Lápide, vivido por Abraham Popoola, e Silvermane, chefe mafioso interpretado por Brendan Gleeson.

'Spider-Noir' tem versão preto e branco e com cores

A produção também chama atenção pelo visual inspirado nos filmes noir clássicos. O Prime Video lançou todos os oito episódios tanto em preto e branco ("Authentic Black & White") quanto em versão colorida ("True-Hue Full Color"), algo que o próprio Nicolas Cage descreveu como uma forma de preservar a experiência cinematográfica original sem limitar o alcance da série.

Desenvolvida por Oren Uziel e produzida por Phil Lord e Christopher Miller, a série expande o universo alternativo do Homem-Aranha apresentado nos filmes do Aranhaverso. Diferente da animação, porém, "Spider-Noir" assume uma abordagem mais adulta, focada em conspirações, violência urbana e investigação criminal.

Veja o trailer de 'Spider-Noir':