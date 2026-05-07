Robert Downey Jr. critica cultura de influencers: 'Absurdo'

O ator Robert Downey Jr. criticou a ideia de que influenciadores digitais serão “as estrelas do futuro”. Durante participação no podcast “Conversations for our Daughters”, que foi lançado no dia 30 de abril, o astro afirmou que considera essa visão “um absurdo”, embora reconheça o impacto crescente das redes sociais na cultura pop.

Ator criticou a cultura dos influenciadores

Segundo Downey Jr., a internet permitiu que pessoas conquistassem fama apenas ao gravar a própria rotina com um celular. Para ele, isso não representa necessariamente algo negativo, mas muda a forma como individualidade, talento e criatividade são percebidos atualmente.

O ator também comentou que espera que parte da nova geração continue interessada em construir carreiras ligadas à arte, educação e criação de projetos concretos, em vez de buscar apenas visibilidade online. Na conversa, ele demonstrou preocupação com a cultura de autopromoção associada ao universo influencer.

Sem demonizar influencers

Apesar das críticas, Downey Jr. evitou demonizar completamente os criadores de conteúdo. Ele reconheceu que existem influenciadores “interessantes” e “talentosos”, mas disse que muitas personas criadas para redes sociais parecem artificiais e calculadas.