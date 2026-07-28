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Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, vem ao Brasil para show solo

Turnê "Fearless" de Ronnie Wood celebra mais de seis décadas de carreira do guitarrista e lançamento da coletânea “Fearless: Anthology 1965–2025"

Ronnie Wood: guitarrista celebra mais de 60 anos de carreira com turnê especial (Getty Images)

Ronnie Wood: guitarrista celebra mais de 60 anos de carreira com turnê especial (Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de julho de 2026 às 15h51.

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Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, voltará ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo. O artista está há mais de 16 anos sem realizar um show completo de sua carreira solo.

A turnê "Fearless" celebra mais de seis décadas de trajetória de Ronnie na música e acompanha o lançamento da coletânea “Fearless: Anthology 1965–2025", que reúne músicas de sua carreira solo com gravações de diferentes fases de sua trajetória, incluindo passagens pelos Rolling Stones, Faces e Jeff Beck Group.

A cantora irlandesa Imelda May, parceira de longa data de Wood, fará uma participação especial no show.

Quando será o show de Ronnie Wood no Brasil?

A apresentação única de Ronnie Wood no Brasil está marcada para o dia 1 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Como comprar ingressos para o show de Ronnie Wood no Brasil?

Os fãs podem comprar ingressos pelo site da Eventim. A comercialização das entradas irá acontecer em três etapas:

  • 28 de julho, às 12h: pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité;
  • 29 de julho, às 12h: pré-venda para os demais clientes Itaú;
  • 30 de julho, às 13h: abertura da venda para o público em geral.

Confira os preços dos ingressos:

O preço das entradas para o show do Ronnie Wood vai de R$ 262,50 a R$ 1.794, de acordo com o setor e o tipo de ingresso escolhido pelo fã.

  • Pista (meia-entrada): R$ 262,50
  • Pista Premium (inteira): R$ 795
  • Mezanino (inteira): R$ 875
  • Camarotes (inteira): R$ 995
  • Pacote VIP Super Fã Itaú: R$ 1.794
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