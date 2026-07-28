Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, vem ao Brasil para show solo

Ronnie Wood: guitarrista celebra mais de 60 anos de carreira com turnê especial (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de julho de 2026 às 15h51.
Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, voltará ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo. O artista está há mais de 16 anos sem realizar um show completo de sua carreira solo.
A turnê "Fearless" celebra mais de seis décadas de trajetória de Ronnie na música e acompanha o lançamento da coletânea “Fearless: Anthology 1965–2025", que reúne músicas de sua carreira solo com gravações de diferentes fases de sua trajetória, incluindo passagens pelos Rolling Stones, Faces e Jeff Beck Group.
A cantora irlandesa Imelda May, parceira de longa data de Wood, fará uma participação especial no show.
A apresentação única de Ronnie Wood no Brasil está marcada para o dia 1 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo.
Os fãs podem comprar ingressos pelo site da Eventim. A comercialização das entradas irá acontecer em três etapas:
O preço das entradas para o show do Ronnie Wood vai de R$ 262,50 a R$ 1.794, de acordo com o setor e o tipo de ingresso escolhido pelo fã.