Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, vem ao Brasil para show solo

Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, voltará ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo. O artista está há mais de 16 anos sem realizar um show completo de sua carreira solo.

A turnê "Fearless" celebra mais de seis décadas de trajetória de Ronnie na música e acompanha o lançamento da coletânea “Fearless: Anthology 1965–2025", que reúne músicas de sua carreira solo com gravações de diferentes fases de sua trajetória, incluindo passagens pelos Rolling Stones, Faces e Jeff Beck Group.

A cantora irlandesa Imelda May, parceira de longa data de Wood, fará uma participação especial no show.

Quando será o show de Ronnie Wood no Brasil?

A apresentação única de Ronnie Wood no Brasil está marcada para o dia 1 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Como comprar ingressos para o show de Ronnie Wood no Brasil?

Os fãs podem comprar ingressos pelo site da Eventim. A comercialização das entradas irá acontecer em três etapas:

28 de julho, às 12h : pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité;

: pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité; 29 de julho, às 12h: pré-venda para os demais clientes Itaú;

pré-venda para os demais clientes Itaú; 30 de julho, às 13h: abertura da venda para o público em geral.

Confira os preços dos ingressos:

O preço das entradas para o show do Ronnie Wood vai de R$ 262,50 a R$ 1.794, de acordo com o setor e o tipo de ingresso escolhido pelo fã.