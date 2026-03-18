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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' ganha primeiro trailer; assista

Terceiro filme do herói no Universo Cinematográfico da Marvel chega aos cinemas em julho

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': veja o que deve acontecer no novo filme da franquia (Sony/Divulgação)

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': veja o que deve acontecer no novo filme da franquia (Sony/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de março de 2026 às 14h46.

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Os fãs da Marvel têm um novo motivo para comemorar. O primeiro trailer de "Homem Aranha: Um Novo Dia" foi divulgado nesta quarta-feira, 18, pela Sony Pictures.

Além de Tom Holland, que interpreta o amigão da vizinhança Peter Parker, e de Zendaya, que da vida à MJ, o terceiro filme da franquia contará ainda com Sadie Sink, estrela de "Stranger Things".

Uma das surpresas do trailer é o vilão do filme, que aparenta ser um personagem já conhecido dos quadrinhos, o Justiceiro (Jon Bernthal).

Veja o trailer:

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Qual será a história do filme?

Pouco tempo depois de divulgar o trailer, a Sony Pictures publicou também a sinopse oficial do filme:

"Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou."

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