Ariana Grande processa hackers por roubo de músicas, fotos e vídeos inéditos

Ariana Grande decidiu levar aos tribunais uma batalha que se arrasta há anos. A cantora entrou com um processo nos Estados Unidos para identificar e responsabilizar hackers acusados de invadir contas de pessoas próximas à sua equipe e divulgar músicas, fotos e vídeos inéditos sem autorização.

O que diz o processo?

Segundo informações da Billboard, a ação foi protocolada nesta segunda-feira, 27, em Los Angeles e tem como alvos réus ainda desconhecidos, identificados como "John Does".

Segundo os advogados da artista, os invasores acessaram contas digitais e dispositivos de fotógrafos, produtores e outros colaboradores para obter materiais que faziam parte do processo criativo de Grande e jamais foram destinados ao público.

O processo afirma que parte desse conteúdo foi comercializada por valores elevados na dark web e distribuída em plataformas online. A equipe jurídica sustenta que o esquema provocou danos à carreira da cantora e à forma como ela escolhe apresentar seu trabalho aos fãs.

"A Sra. Grande inicia esta ação para descobrir as identidades desses indivíduos atualmente desconhecidos e inescrupulosos, a fim de responsabilizá-los por sua conduta invasiva e repreensível", disseram os advogados da artista.

Centenas de vazamentos ao longo da carreira

Segundo o processo, os vazamentos acompanham a carreira de Ariana Grande há mais de uma década. A ação afirma que a cantora foi alvo de centenas de episódios desde 2011.

Entre os casos citados estão o roubo, em 2019, de masters, demos e gravações ainda em produção, além do vazamento de 45 músicas inéditas em 2023.

O documento também relata que fotos exclusivas da artista foram obtidas por meio de golpes de phishing em dois ataques registrados em 2024.

Objetivo é descobrir quem está por trás dos ataques

Como os responsáveis ainda não foram identificados, Ariana Grande pede que a Justiça intime provedores de internet e plataformas digitais para tentar rastrear os autores por meio de registros eletrônicos.

Além da responsabilização dos envolvidos, a ação busca estabelecer um precedente para proteger artistas contra invasões desse tipo e reforçar o direito de controlar quando e como obras criativas chegam ao público.

Ariana já havia demonstrado insatisfação com os vazamentos

Em fevereiro de 2024, durante participação no programa Zach Sang Show, Ariana Grande comentou o vazamento da música "Fantasize" e demonstrou irritação com a situação. A cantora afirmou que a faixa havia sido escrita para um projeto de televisão e criticou quem divulgou o material sem autorização. Em tom de desabafo, chegou a dizer que aos responsáveis "nos vemos na cadeia" e classificou o episódio como um roubo, afirmando que pagaria para recuperar a música e ver os envolvidos responsabilizados.