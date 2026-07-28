Ariana Grande processa hackers por roubo de músicas, fotos e vídeos inéditos

Ariana Grande: processo apresentado em Los Angeles mira hackers anônimos que teriam obtido acesso a conteúdos inéditos por meio de invasões e golpes de phishing (Katia Temkin)
Freelancer
Publicado em 28 de julho de 2026 às 13h34.
Ariana Grande decidiu levar aos tribunais uma batalha que se arrasta há anos. A cantora entrou com um processo nos Estados Unidos para identificar e responsabilizar hackers acusados de invadir contas de pessoas próximas à sua equipe e divulgar músicas, fotos e vídeos inéditos sem autorização.
Segundo informações da Billboard, a ação foi protocolada nesta segunda-feira, 27, em Los Angeles e tem como alvos réus ainda desconhecidos, identificados como "John Does".
Segundo os advogados da artista, os invasores acessaram contas digitais e dispositivos de fotógrafos, produtores e outros colaboradores para obter materiais que faziam parte do processo criativo de Grande e jamais foram destinados ao público.
O processo afirma que parte desse conteúdo foi comercializada por valores elevados na dark web e distribuída em plataformas online. A equipe jurídica sustenta que o esquema provocou danos à carreira da cantora e à forma como ela escolhe apresentar seu trabalho aos fãs.
"A Sra. Grande inicia esta ação para descobrir as identidades desses indivíduos atualmente desconhecidos e inescrupulosos, a fim de responsabilizá-los por sua conduta invasiva e repreensível", disseram os advogados da artista.
Segundo o processo, os vazamentos acompanham a carreira de Ariana Grande há mais de uma década. A ação afirma que a cantora foi alvo de centenas de episódios desde 2011.
Entre os casos citados estão o roubo, em 2019, de masters, demos e gravações ainda em produção, além do vazamento de 45 músicas inéditas em 2023.
O documento também relata que fotos exclusivas da artista foram obtidas por meio de golpes de phishing em dois ataques registrados em 2024.
Como os responsáveis ainda não foram identificados, Ariana Grande pede que a Justiça intime provedores de internet e plataformas digitais para tentar rastrear os autores por meio de registros eletrônicos.
Além da responsabilização dos envolvidos, a ação busca estabelecer um precedente para proteger artistas contra invasões desse tipo e reforçar o direito de controlar quando e como obras criativas chegam ao público.
Em fevereiro de 2024, durante participação no programa Zach Sang Show, Ariana Grande comentou o vazamento da música "Fantasize" e demonstrou irritação com a situação. A cantora afirmou que a faixa havia sido escrita para um projeto de televisão e criticou quem divulgou o material sem autorização. Em tom de desabafo, chegou a dizer que aos responsáveis "nos vemos na cadeia" e classificou o episódio como um roubo, afirmando que pagaria para recuperar a música e ver os envolvidos responsabilizados.