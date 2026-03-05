Onde assistir 'Pecadores'? Filme recebeu 16 indicações ao Oscar de 2026

Oscar 2026: onde assistir a 'Pecadores'? (HBO/Divulgação)
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
Com pouco tempo sobrando, o recordista em indicações ao Oscar Pecadores é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Foram, ao todo, 16 indicações ao maior prêmio do cinema, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção (Ryan Coogler) e Melhor Ator (Michael B. Jordan).
O filme está disponível no HBO Max. Também pode ser conferido na Prime Video, por valor adicional.
Essa é a primeira vez que um filme é indicado 16 vezes na principal premiação de cinema de Hollywood. Agora, a segunda posição é ocupada por La La Land (2026), Titanic (1997) e A Malvada (1950), todas com 14 nomeações.
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.