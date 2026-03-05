Onde assistir 'Pecadores'? Filme recebeu 16 indicações ao Oscar de 2026

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

Com pouco tempo sobrando, o recordista em indicações ao Oscar Pecadores é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Foram, ao todo, 16 indicações ao maior prêmio do cinema, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção (Ryan Coogler) e Melhor Ator (Michael B. Jordan).

Onde assistir a Pecadores?

O filme está disponível no HBO Max. Também pode ser conferido na Prime Video, por valor adicional.

Sinopse: Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.

Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Ryan Coogler), Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Canção Original ("I Lied to You"), Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku) e Melhor Maquiagem e Cabelo.

Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Ryan Coogler), Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Canção Original ("I Lied to You"), Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku) e Melhor Maquiagem e Cabelo. Total de indicações: 16

Essa é a primeira vez que um filme é indicado 16 vezes na principal premiação de cinema de Hollywood. Agora, a segunda posição é ocupada por La La Land (2026), Titanic (1997) e A Malvada (1950), todas com 14 nomeações.

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.