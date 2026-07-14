De craque a ídolo pop: como Haaland mobilizou milhões de fãs na China

A Copa do Mundo de 2026 revelou um dos maiores fenômenos culturais do torneio longe dos gramados. Erling Haaland transformou atuações decisivas pela Noruega em uma explosão de popularidade na China, onde passou a ocupar espaço nas redes sociais, inspirar memes, músicas e conquistar milhões de admiradores que acompanham cada passo do camisa 9.

Um ídolo que ultrapassou as quatro linhas

Mesmo que a seleção chinesa não tenha se classificado para a Copa de 2026, torcedores do país encontraram em Haaland um personagem capaz de representar o entusiasmo pelo torneio. O atacante do Manchester City acumulou milhões de seguidores nas plataformas chinesas Weibo e Douyin — equivalentes ao TikTok e ao X — em poucas semanas, enquanto hashtags ligadas ao jogador alcançaram centenas de milhões de visualizações, segundo reportagem do New York Times.

Entre os fãs, o norueguês ganhou o apelido de "Ha Bao", expressão que pode ser traduzida como "Bebê Ha". A imagem de um centroavante dominante em campo se mistura à de uma personalidade divertida fora dele, impulsionada por vídeos, montagens e publicações que rapidamente se espalham pelas redes chinesas.

Um dos primeiros episódios que impulsionaram sua popularidade na internet chinesa aconteceu antes mesmo do início da Copa do Mundo. Haaland estrelou uma campanha publicitária da Walovi, marca chinesa de chá de ervas. No comercial, o atacante aparece cuspindo fogo enquanto segura um enorme espeto de churrasco em cada mão, em uma referência ao conceito de "shanghuo", expressão da medicina tradicional chinesa associada ao excesso de calor no organismo. Em seguida, ele bebe o chá para aliviar a sensação.

A força das redes sociais

Grande parte desse sucesso nasceu da combinação entre desempenho esportivo e presença digital. Haaland entrou nas plataformas chinesas durante a Copa e rapidamente construiu uma comunidade de fãs engajada, que compartilha conteúdos, cria músicas inspiradas no atacante e produz montagens com inteligência artificial.

Esse universo digital ampliou a imagem do jogador muito além das partidas. Vídeos humorísticos, artes e conteúdos criados por fãs ajudaram a transformar Haaland em um personagem recorrente da cultura pop chinesa.

O jeito espontâneo, a personalidade descontraída e a aparência marcante de Haaland combinam com a cultura chinesa dos memes "chouxiang", ou "abstratos", caracterizada por personagens, visuais e comportamentos excêntricos.

Alguns desses memes ultrapassaram as redes chinesas e passaram a circular entre fãs de Haaland no Ocidente. Em um dos vídeos mais populares, o atacante parece se assustar ao ver o próprio reflexo. A gravação, porém, foi criada com inteligência artificial a partir de uma esquete publicada por um criador de conteúdo chinês, segundo uma checagem da Agence France-Presse (AFP).

A campanha da Noruega impulsionou o fenômeno

O desempenho esportivo ajudou a alimentar esse crescimento. Haaland marcou sete gols nas primeiras partidas da Copa e liderou a melhor campanha da história recente da Noruega em Mundiais, levando a seleção até as quartas de final. A eliminação para a Inglaterra encerrou a trajetória da equipe, mas manteve o atacante entre os grandes protagonistas da competição.

Após a despedida, Haaland afirmou, na entrevista pós-jogo, que a Copa mudou sua visão sobre o futebol internacional e destacou o orgulho por colocar a Noruega em evidência. Segundo ele, o desafio agora é manter o nível apresentado pela seleção e construir um novo ciclo competitivo.

Haaland's Post Match Interview is a Gem.... Shows why Fans from all over the world love himpic.twitter.com/WsoftwVCXG — Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) July 12, 2026

Uma marca que cresce pelo mundo

Parte da popularidade de Haaland nas redes chinesas foi resultado de uma estratégia planejada. Segundo sua empresária brasileira, Rafaela Pimenta, o atacante decidiu investir em parcerias comerciais na China após consolidar sua imagem no mercado dos Estados Unidos, de acordo com o The Athletic.