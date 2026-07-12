Messi presenteia Roberto Baggio com camisa usada na Copa

Lionel Messi, durante o jogo contra a Suíça, em 11 de julho, na Copa do Mundo (Odd Andersen/AFP)
Agência de Notícias
Publicado em 12 de julho de 2026 às 17h14.
O argentino Lionel Messi presenteou a lenda do futebol italiano Roberto Baggio com a camisa da seleção argentina que usou nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Suíça, partida em que a albiceleste venceu por 3 a 1.
"Obrigado, Leo, pelo seu valioso presente e pelo seu carinho. Gosto muito de você, meu amigo", escreveu o vencedor da Bola de Ouro de 1993 em seu perfil no Instagram, onde publicou uma imagem com Messi na qual seguram a camisa.
O vínculo entre os dois remonta a 2010, quando se encontraram em Barcelona graças a Pep Guardiola, que foi companheiro de equipe de Baggio no Brescia, da Itália.
O craque argentino entregou a camisa ao ex-jogador italiano na área dos vestiários após a partida das quartas de final, confronto que Baggio acompanhou do estádio em Kansas City.
A Argentina selou sua classificação para a semifinal do Mundial, na qual enfrentará a Inglaterra, após vencer a Suíça por 3 a 1 com gols de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez.