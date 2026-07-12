Esporte

Fase de grupos copa 2026

Messi presenteia Roberto Baggio com camisa usada na Copa

Jogador fez agrado a ex-atacante italiano que ficou conhecido após errar pênalti na final de 1994

Lionel Messi, durante o jogo contra a Suíça, em 11 de julho, na Copa do Mundo (Odd Andersen/AFP)

Lionel Messi, durante o jogo contra a Suíça, em 11 de julho, na Copa do Mundo (Odd Andersen/AFP)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 12 de julho de 2026 às 17h14.

O argentino Lionel Messi presenteou a lenda do futebol italiano Roberto Baggio com a camisa da seleção argentina que usou nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Suíça, partida em que a albiceleste venceu por 3 a 1.

"Obrigado, Leo, pelo seu valioso presente e pelo seu carinho. Gosto muito de você, meu amigo", escreveu o vencedor da Bola de Ouro de 1993 em seu perfil no Instagram, onde publicou uma imagem com Messi na qual seguram a camisa.

O vínculo entre os dois remonta a 2010, quando se encontraram em Barcelona graças a Pep Guardiola, que foi companheiro de equipe de Baggio no Brescia, da Itália.

O craque argentino entregou a camisa ao ex-jogador italiano na área dos vestiários após a partida das quartas de final, confronto que Baggio acompanhou do estádio em Kansas City.

A Argentina selou sua classificação para a semifinal do Mundial, na qual enfrentará a Inglaterra, após vencer a Suíça por 3 a 1 com gols de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Acompanhe tudo sobre:Lionel MessiArgentinaCopa do Mundo

Mais de Esporte

Total de técnicos demitidos na Copa do Mundo chega a 13; veja lista

França x Espanha: tudo o que você precisa saber sobre a primeira semifinal da Copa na terça

Final de Wimbledon: Jack Sinner vence Alexander Zverev e é bicampeão

Polícia investiga morte de Jayden Adams, jogador da África do Sul na Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Total de técnicos demitidos na Copa do Mundo chega a 13; veja lista

Brasil

El Niño pode provocar até 300 mm de chuva no RS e aumenta risco de temporais

Mundo

Tufão Bavi atinge China e faz 1,7 milhão de pessoas deixarem suas casas

ESG

Brasil pode enfrentar calor extremo por um terço do ano até 2075