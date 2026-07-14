'Alvin e os Esquilos' ganharão novo filme e conteúdo digital após acordo milionário

'Alvin e os Esquilos': personagens voltarão aos cinemas após mais de uma década longe das telonas (DIVULGAÇÃO)
Redatora
Publicado em 14 de julho de 2026 às 20h43.
Depois de mais de uma década sem um novo filme, "Alvin e os Esquilos" passarão por uma reformulação voltada ao público da era digital. A franquia ganhará conteúdos de curta duração para plataformas online e um novo longa-metragem previsto para chegar aos cinemas em 2028.
As novidades foram reveladas pelo The Wall Street Journal, que informou que a Big Shot Pictures, empresa de entretenimento comandada pelo ex-co-CEO da Paramount Brian Robbins, adquiriu uma participação de 25% na franquia em parceria com a Bagdasarian Productions, proprietária dos direitos dos personagens.
O primeiro passo da nova estratégia será levar Alvin, Simon e Theodore para as plataformas digitais ainda este ano. Segundo o WSJ, a proposta é aproximar os personagens do público que consome conteúdo principalmente em serviços como o YouTube.
A ideia é produzir vídeos curtos em que os esquilos comentem acontecimentos da cultura pop, reajam a temas em alta e interpretem versões de músicas conhecidas.
Brian Robbins afirmou ao jornal que o objetivo é fazer com que os personagens acompanhem o ritmo da cultura atual e permaneçam conectados aos assuntos do momento.
Além dos conteúdos digitais, a franquia ganhará um novo filme para os cinemas, previsto para o segundo semestre de 2028, ano em que "Alvin e os Esquilos" completarão 70 anos.
A Big Shot Pictures possui um acordo preferencial de distribuição com a Sony Pictures Entertainment, que deverá lançar o longa.
Criados em 1958 por Ross Bagdasarian Sr., os personagens acompanham os irmãos Alvin, Simon e Theodore, três esquilos cantores administrados por Dave, seu pai adotivo e empresário.
Ao longo de quase 70 anos, a franquia lançou 38 álbuns de estúdio, conquistou cinco prêmios Grammy e arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais.
Entre 2007 e 2015, os personagens estrelaram quatro filmes em live-action com esquilos criados por computação gráfica. Depois, retornaram à televisão com a série animada "ALVINNN!!! e os Esquilos", exibida entre 2015 e 2023.
De acordo com o jornal, Ross Bagdasarian Jr. e Janice Karman, que controlam a Bagdasarian Productions desde a década de 1970, seguem responsáveis pela franquia e continuam dublando os personagens.
Segundo Bagdasarian Jr., a decisão de firmar a parceria ocorreu após anos aguardando o momento ideal para relançar "Alvin e os Esquilos". "Estávamos realmente esperando o lugar certo e a pessoa certa para trazer de volta ao público nossa pequena coleção de produtos dos Esquilos", afirmou ao The Wall Street Journal.