'Alvin e os Esquilos' ganharão novo filme e conteúdo digital após acordo milionário

Depois de mais de uma década sem um novo filme, "Alvin e os Esquilos" passarão por uma reformulação voltada ao público da era digital. A franquia ganhará conteúdos de curta duração para plataformas online e um novo longa-metragem previsto para chegar aos cinemas em 2028.

As novidades foram reveladas pelo The Wall Street Journal, que informou que a Big Shot Pictures, empresa de entretenimento comandada pelo ex-co-CEO da Paramount Brian Robbins, adquiriu uma participação de 25% na franquia em parceria com a Bagdasarian Productions, proprietária dos direitos dos personagens.

'Alvin e os Esquilos' terão conteúdos para plataformas digitais

O primeiro passo da nova estratégia será levar Alvin, Simon e Theodore para as plataformas digitais ainda este ano. Segundo o WSJ, a proposta é aproximar os personagens do público que consome conteúdo principalmente em serviços como o YouTube.

A ideia é produzir vídeos curtos em que os esquilos comentem acontecimentos da cultura pop, reajam a temas em alta e interpretem versões de músicas conhecidas.

Brian Robbins afirmou ao jornal que o objetivo é fazer com que os personagens acompanhem o ritmo da cultura atual e permaneçam conectados aos assuntos do momento.

Novo filme está previsto para 2028

Além dos conteúdos digitais, a franquia ganhará um novo filme para os cinemas, previsto para o segundo semestre de 2028, ano em que "Alvin e os Esquilos" completarão 70 anos.

A Big Shot Pictures possui um acordo preferencial de distribuição com a Sony Pictures Entertainment, que deverá lançar o longa.

Franquia acumula quase sete décadas de sucesso

Criados em 1958 por Ross Bagdasarian Sr., os personagens acompanham os irmãos Alvin, Simon e Theodore, três esquilos cantores administrados por Dave, seu pai adotivo e empresário.

Ao longo de quase 70 anos, a franquia lançou 38 álbuns de estúdio, conquistou cinco prêmios Grammy e arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais.

Entre 2007 e 2015, os personagens estrelaram quatro filmes em live-action com esquilos criados por computação gráfica. Depois, retornaram à televisão com a série animada "ALVINNN!!! e os Esquilos", exibida entre 2015 e 2023.

De acordo com o jornal, Ross Bagdasarian Jr. e Janice Karman, que controlam a Bagdasarian Productions desde a década de 1970, seguem responsáveis pela franquia e continuam dublando os personagens.

Segundo Bagdasarian Jr., a decisão de firmar a parceria ocorreu após anos aguardando o momento ideal para relançar "Alvin e os Esquilos". "Estávamos realmente esperando o lugar certo e a pessoa certa para trazer de volta ao público nossa pequena coleção de produtos dos Esquilos", afirmou ao The Wall Street Journal.