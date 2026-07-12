Haaland vai torcer pela Inglaterra na Copa; entenda por quê

O atacante Erling Haaland destacou neste sábado que ter colocado a Noruega no mapa é o mais importante da histórica trajetória da seleção nórdica nesta Copa do Mundo, e convidou os jovens a sonharem em disputar torneios importantes vestindo a camisa do país. Ele também disse que passará a torcer para que a Inglaterra seja campeã.

“Acho que foi incrível. O desempenho é uma coisa, vencer o Brasil é outra, mas a forma como a Noruega se apresentou, como colocamos a Noruega no mapa, é talvez o que mais me emociona”, disse o atacante do Manchester City na zona mista após a eliminação.

A Noruega foi derrotada neste sábado, 11, pela Inglaterra, por 2 a 1, nas quartas de final, embora tenha conseguido levar os atuais vice-campeões europeus para a prorrogação.

“Isso realmente me toca o coração: colocamos a Noruega no mapa. Espero que agora possamos consolidar algo em relação às Eurocopas, Copas do Mundo e tudo mais, porque nossa geração é incrível. Espero que isso motive os jovens lá na Noruega e mostre a eles que é possível jogar no maior palco do mundo vestindo a camisa da Noruega”, orientou.

Torcida pela Inglaterra

Haaland também destacou que, a partir de agora, torcerá pela Inglaterra para que conquiste seu segundo título mundial.

“É claro que quero que a Inglaterra vença. Na verdade, quando era criança, eu tinha uma camisa da Inglaterra antes mesmo de ter a da Noruega. É um bom país e uma camisa bonita”, afirmou.

Haaland nasceu há 25 anos na Inglaterra, quando seu pai, Alf-Inge Haaland, jogava pelo Leeds United, mas a família se mudou para a Noruega quando o atual atacante da seleção norueguesa tinha apenas três anos.

O centroavante encerra a primeira Copa do Mundo de sua carreira com sete gols em cinco partidas, que ajudaram a Noruega a chegar, pela primeira vez em sua história, às quartas de final do torneio.