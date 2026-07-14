Trump ameaça atacar usinas de energia do Irã se não houver acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira, 14, que pretende ampliar, na próxima semana, os ataques contra a infraestrutura do Irã caso o governo de Teerã não aceite negociar.

Em entrevista à emissora Fox News, Trump declarou que as ofensivas poderão atingir usinas de geração de energia e pontes. Segundo ele, a ampliação das ações militares dependerá da abertura de negociações por parte do Irã.

"Na próxima semana vai ficar realmente ruim para eles, porque vêm as usinas elétricas. Depois, vêm as pontes", disse o presidente americano. "Vamos destruir todas as usinas de energia e todas as pontes deles, a menos que se sentem à mesa para negociar."

Bloqueio de Ormuz

Os Estados Unidos anunciaram que começaram um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz nesta terça-feira, 14, às 17h (hora de Brasília), contra barcos e navios em direção a portos iranianos.

"As forças do Centcom [comando central do Exército americano] farão cumprir o bloqueio contra embarcações que transitam de ou para portos e áreas costeiras iranianas. Os militares dos EUA continuam a apoiar o fluxo de tráfego em águas regionais para todas as embarcações que não violam o bloqueio", disse o comando central, em comunicado.

"Recomenda-se a todos os navegantes que acompanhem os avisos aos navegantes e entrem em contato com as forças navais dos EUA pelo canal 16 (comunicação entre pontes) ao operar nas proximidades do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz", afirma a nota.

Os militares americanos dizem que, de 13 de abril a 18 de junho, quando outro bloqueio foi ativado, foram redirecionadas mais de 140 embarcações que atenderam à ordem de parada, imobilizaram nove navios que não a cumpriam e permitiram a passagem de mais de 50 embarcações comerciais que prestavam auxílio humanitário.

Fim de cessar-fogo

Após semanas de um tênue cessar-fogo e de impasses diplomáticos, o acordo firmado entre os EUA e o Irã no mês passado, que brevemente reabriu o Estreito de Ormuz, parece não ter dado frutos a longo prazo.

Em uma entrevista de rádio nesta segunda, 14, o presidente americano Donald Trump disse que o memorando de entendimento era apenas um "teste", descartando o "grande acordo" — como o chamou semanas atrás — que poderia levar à paz no Oriente Médio.

O republicano também notificou o Congresso de que retomaria as hostilidades. Forças dos EUA e do Irã trocaram ataques renovados com mísseis e drones durante o fim de semana e na segunda-feira; Teerã afirmou ter atingido instalações militares americanas em toda a região do Golfo e mantido fechado o Estreito de Ormuz, o que impulsionou a alta dos preços do petróleo.