Copa de 2026 já teve mais público do que os torneios de 2018 e 2022 somados

Os 6.527.410 torcedores que compareceram aos estádios da Copa do Mundo de 2026 já superam o público total registrado, em conjunto, pelas edições de 2018, disputada na Rússia, e 2022, no Catar.

Faltando quatro partidas para o fim do torneio - as duas semifinais, a disputa de terceiro lugar e a final -, os 100 jogos já disputados neste Mundial nos Estados Unidos, no Canadá e no México levaram mais torcedores aos estádios do que o total das 128 partidas (64 por Copa do Mundo) das duas edições anteriores.

A Rússia registrou um público de 3.031.768 espectadores e o Catar de 3.404.252, totalizando 6.436.020 torcedores, contra os 6.527.410 das 100 partidas disputadas nesta Copa do Mundo.

Copa com mais jogos

Na edição deste ano, o número de seleções foi ampliado de 32 para 48, e o total de partidas aumentou de 64 para 104. A diferença ocorre pelo maior número de grupos, que demandou a criação de uma fase eliminatória extra, a de 16 avos de final.

Neste domingo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que a possibilidade de uma futura ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções será "examinada e debatida nos comitês correspondentes" após o atual torneio.

"É um tema que será examinado e debatido nos comitês correspondentes após este Mundial. Quando se organiza um, é importante projetá-lo para todo o mundo, não apenas para Europa e América do Sul. Cada nação deveria poder sonhar em participar", disse ao portal "Bluewin", reproduzidas pelo jornal francês "L'Équipe".

"Podemos ver que o nível das equipes é extremamente alto e continua melhorando em todo o mundo. Se não for dada a oportunidade aos países pequenos de participar do Mundial, eles não terão mais motivação para continuar melhorando", afirmou.

Com EFE.