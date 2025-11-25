Oasis anuncia pausa após fim da turnê em São Paulo: 'período de reflexão'

A turnê que recolocou Noel e Liam Gallagher juntos no palco terminou em São Paulo neste domingo, 23, e o Oasis comunicou que entrará em uma pausa para “refletir”.

"A força pop-cultural 'mais prejudicial da história recente do Reino Unido' encontrou seu caminho para os corações e mentes de uma nova geração", informou a banda em publicação no X (antigo Twitter).

"De Gallagher Hill ao Rio da Prata, de Croke Park às margens do Royal Canal até a Cidade dos Anjos, o amor, a alegria, as lágrimas e a euforia jamais serão esquecidos. Agora haverá uma pausa para um período de reflexão", escreveram.

“And so it came to pass. ‘The most damaging pop cultural force in recent British history’ found its way into the hearts and minds of a new generation. From Gallagher Hill to the River Plate, from Croke Park on the banks of the Royal Canal to the City Of Angels, the love, joy,… pic.twitter.com/1bZklNxW3K — Oasis (@oasis) November 24, 2025

Liam também compartilhou uma mensagem e agradeceu todos os fãs pelo apoio durante a turnê.

"A todos os fãs do OASIS ao redor do mundo — jovens, de meia-idade, velhos... — OBRIGADO do fundo do meu coração. Sou eternamente grato pela sua ENERGIA e pelas vibrações BÍBLICAS. Sem vocês, éramos apenas uma boa banda; com vocês, fomos a MELHOR BANDA DESTE PLANETA.

To all OASIS fans around the world young middle aged old as fuck THANKYOU from the bottom of my heart you absolutely LICKED IT UP TO RAS forever grateful for your ENERGY and BIBLICAL vibes without you were just a good band with you were the BEST BAND ON THE FUCKING PLANET LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 24, 2025

O show na capital paulista, no domingo, 23, encerrou uma turnê que começou em 4 de julho, em Cardiff, no País de Gales, e marcou o primeiro reencontro de Noel e Liam no palco desde o fim da banda, em 2009. Foram 41 apresentações com o mesmo repertório de 23 músicas — uma seleção dos principais sucessos do grupo.