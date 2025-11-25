Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Oasis anuncia pausa após fim da turnê em São Paulo: 'período de reflexão'

Após lotar arenas em 2025, grupo agradeceu fãs e afirmou que fará pausa antes de próximos passos

Oasis: irmãos anunciaram uma pausa após 41 shows em turnê mundial. ( Chris Putnam/Future Publishing via Getty Images)

Oasis: irmãos anunciaram uma pausa após 41 shows em turnê mundial. ( Chris Putnam/Future Publishing via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12h46.

A turnê que recolocou Noel e Liam Gallagher juntos no palco terminou em São Paulo neste domingo, 23, e o Oasis comunicou que entrará em uma pausa para “refletir”.

"A força pop-cultural 'mais prejudicial da história recente do Reino Unido' encontrou seu caminho para os corações e mentes de uma nova geração", informou a banda em publicação no X (antigo Twitter).

"De Gallagher Hill ao Rio da Prata, de Croke Park às margens do Royal Canal até a Cidade dos Anjos, o amor, a alegria, as lágrimas e a euforia jamais serão esquecidos. Agora haverá uma pausa para um período de reflexão", escreveram.

Liam também compartilhou uma mensagem e agradeceu todos os fãs pelo apoio durante a turnê.

"A todos os fãs do OASIS ao redor do mundo — jovens, de meia-idade, velhos... — OBRIGADO do fundo do meu coração. Sou eternamente grato pela sua ENERGIA e pelas vibrações BÍBLICAS. Sem vocês, éramos apenas uma boa banda; com vocês, fomos a MELHOR BANDA DESTE PLANETA.

O show na capital paulista, no domingo, 23, encerrou uma turnê que começou em 4 de julho, em Cardiff, no País de Gales, e marcou o primeiro reencontro de Noel e Liam no palco desde o fim da banda, em 2009. Foram 41 apresentações com o mesmo repertório de 23 músicas — uma seleção dos principais sucessos do grupo.

Acompanhe tudo sobre:BandasMúsicaCantores

Mais de Pop

Elton John é confirmado no Rock In Rio de 2026

O que esperar da 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo', segundo o diretor

Como a Netflix transformou Stranger Things em máquina de fazer dinheiro

10 curiosidades sombrias dos bastidores de 'O Mágico de Oz'

Mais na Exame

Negócios

Nissei entra em teste da reforma tributária após abrir 100 lojas em 2 anos

Pop

Elton John é confirmado no Rock In Rio de 2026

Marketing

Tudo sobre o TikTok Awards 2025: indicados, votação e shows confirmados

EXAME Agro

Governo deve decidir só em 2026 sobre tilápia como espécie invasora