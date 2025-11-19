Oasis já faturou pelo menos R$ 92 milhões com shows em São Paulo

Os shows do Oasis em São Paulo, que ocorrem neste fim de semana, estão esgotados e já faturaram, pelo menos, R$ 92,8 milhões apenas com as vendas de ingressos.

Em 2025, a banda britânica voltou aos palcos com uma turnê mundial. Anunciada em 2024, a Oasis Live'25 chega ao seu último destino neste fim de semana, 22 e 23, em São Paulo.

Com um público de cerca de 66 mil espectadores por show, segundo dados oficiais da Ticketmaster, as duas apresentações no Estádio do MorumBis vão fechar a turnê mundial. Somados, os shows irão atrair 132 mil fãs.

Além da venda de ingressos, a organização do evento terá outras fontes de renda, como a venda de merchandising oficial, alimentação e consumo de bebidas dos espectadores durante o show. Os dados referentes a esses gastos, no entanto, ainda não estão disponíveis. Ou seja, o Oasis irá faturar bem mais que os R$ 92 milhões da venda de ingressos.

Cálculo do faturamento mínimo por dia de show

Com os dados públicos da Ticketmaster, foi possível calcular o faturamento mínimo da venda de ingressos por dia de show. Para a estimativa foram considerados os seguintes fatores:

Com os ingressos esgotados, pode-se considerar que o número de ingressos vendidos é o mesmo que a capacidade dos setores

A Ticketmaster cobra uma taxa de 20% para a compra de ingressos por sua plataforma, porém, houve também a venda oficial em pontos físicos, que não cobram a taxa. Como os dados dessa proporção não estão disponíveis, o cálculo do rendimento com a taxa seria impreciso, então ele foi feito com os preços isentos da taxa da Ticketmaster.

Capacidade e faturamento: com dados oficiais da Ticketmaster, foi possível calcular o faturamento da venda de ingressos por dia de show (Exame/Exame)

O resultado? A venda de ingressos, por si só, faturou R$ 46,4 milhões por dia de show.

Considerando que serão duas apresentações, ambas esgotadas, o número final do faturamento com a venda de ingressos é R$ 92.852.620,00.

Entre os diferentes tipos de ingressos, com exceção do Fan Ticket, os dois mais baratos foram responsáveis pelo maior faturamento. A pista B e a arquibancada, juntas, foram responsáveis por R$ 21,7 milhões em vendas de ingresso por dia. Isso corresponde a 47% de todo o faturamento com venda de ingressos.

Preços dos ingressos e setores

Foram vendidos cinco setores para o público: Pista A, mais próxima do palco; Pista B; Cadeira inferior, mais próxima do palco; Cadeira Superior; Arquibancada, a mais distante do palco.

Apesar da divisão, a Pista é um setor único em questão de preço, dividido por razões de segurança. Não haverá fluxo de pessoas entre a pista A e a pista B, e os acessos serão diferentes. O ingresso comprado será válido apenas para a pista A ou para a pista B.

O preço dos ingressos comuns variou entre R$ 490 e R$ 1250, com a opção de meia-entrada disponibilizada. A opção mais barata, o Fan Ticket, garante acesso ao evento, mas o setor exato é revelado apenas no dia do show, podendo incluir qualquer nível de preço.

Além dos ingressos comuns, também foram disponibilizados três tipos de acessos privilegiados ao evento. O mais caro deles, o pacote Premium Seated, custa R$ 2.895,60. Confira:

Pacote Premium Standing (Pista A)

Preço: Inteira por R$ 1.758,0o; Meia-Entrada por R$ 1.278,00

Um ingresso de Pista A.

Item exclusivo de merchandise para os compradores do pacote

Pulseira comemorativa para lembrar a sua noite

Pacote Premium Seated (Cadeira Superior)

Preço: Inteira por R$ 2.895,60; Meia-Entrada por R$ 2.145,60

Um ingresso Cadeira Superior.

Item exclusivo de merchandise para os compradores do pacote

Pulseira comemorativa para lembrar a sua noite

Pacote Oasis Collectors (Pista A)

Preço: Inteira por R$ 2.156,40; Meia-Entrada por R$ 1.676,40

Um Ingresso para a Pista A

Acesso Antecipado às Compras de Merchandising

Pacote Exclusivo de Souvenirs para Fãs

Litografia Exclusiva Numerada

Lâmina Comemorativa

Onde e quando vão ser os shows?

Os shows ocorrerão neste sábado, 22, e domingo, 23, no Estádio do MorumBis, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.

A estação de metrô mais próxima é a São Paulo Morumbi, da Linha 4 Amarela.

Confira abaixo as informações oficiais:

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 – Morumbi, São Paulo – SP – 05653-070

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.