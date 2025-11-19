Oasis já faturou pelo menos R$ 92 milhões com shows em São Paulo

Oasis: shows em São Paulo faturam, pelo menos, R$ 92 milhões com vendas de ingressos (Montagem/Exame)
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14h20.
Os shows do Oasis em São Paulo, que ocorrem neste fim de semana, estão esgotados e já faturaram, pelo menos, R$ 92,8 milhões apenas com as vendas de ingressos.
Em 2025, a banda britânica voltou aos palcos com uma turnê mundial. Anunciada em 2024, a Oasis Live'25 chega ao seu último destino neste fim de semana, 22 e 23, em São Paulo.
Com um público de cerca de 66 mil espectadores por show, segundo dados oficiais da Ticketmaster, as duas apresentações no Estádio do MorumBis vão fechar a turnê mundial. Somados, os shows irão atrair 132 mil fãs.
Além da venda de ingressos, a organização do evento terá outras fontes de renda, como a venda de merchandising oficial, alimentação e consumo de bebidas dos espectadores durante o show. Os dados referentes a esses gastos, no entanto, ainda não estão disponíveis. Ou seja, o Oasis irá faturar bem mais que os R$ 92 milhões da venda de ingressos.
Com os dados públicos da Ticketmaster, foi possível calcular o faturamento mínimo da venda de ingressos por dia de show. Para a estimativa foram considerados os seguintes fatores:
O resultado? A venda de ingressos, por si só, faturou R$ 46,4 milhões por dia de show.
Considerando que serão duas apresentações, ambas esgotadas, o número final do faturamento com a venda de ingressos é R$ 92.852.620,00.
Entre os diferentes tipos de ingressos, com exceção do Fan Ticket, os dois mais baratos foram responsáveis pelo maior faturamento. A pista B e a arquibancada, juntas, foram responsáveis por R$ 21,7 milhões em vendas de ingresso por dia. Isso corresponde a 47% de todo o faturamento com venda de ingressos.
Foram vendidos cinco setores para o público: Pista A, mais próxima do palco; Pista B; Cadeira inferior, mais próxima do palco; Cadeira Superior; Arquibancada, a mais distante do palco.
Apesar da divisão, a Pista é um setor único em questão de preço, dividido por razões de segurança. Não haverá fluxo de pessoas entre a pista A e a pista B, e os acessos serão diferentes. O ingresso comprado será válido apenas para a pista A ou para a pista B.
O preço dos ingressos comuns variou entre R$ 490 e R$ 1250, com a opção de meia-entrada disponibilizada. A opção mais barata, o Fan Ticket, garante acesso ao evento, mas o setor exato é revelado apenas no dia do show, podendo incluir qualquer nível de preço.
Além dos ingressos comuns, também foram disponibilizados três tipos de acessos privilegiados ao evento. O mais caro deles, o pacote Premium Seated, custa R$ 2.895,60. Confira:
Pacote Premium Standing (Pista A)
Pacote Premium Seated (Cadeira Superior)
Pacote Oasis Collectors (Pista A)
Os shows ocorrerão neste sábado, 22, e domingo, 23, no Estádio do MorumBis, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.
A estação de metrô mais próxima é a São Paulo Morumbi, da Linha 4 Amarela.
Confira abaixo as informações oficiais: