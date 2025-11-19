Como os irmãos Gallagher se reconciliaram e trouxeram o Oasis aos palcos

O segundo semestre de 2025 marca a primeira vez que os irmãos Liam e Noel Gallagher fazem uma turnê com o Oasis desde 2009.

Os irmãos Gallagher se reuniram para trazer a música do Oasis aos palcos de 17 cidades na Europa, Ásia, Oceania e América. Anunciada em 2024, a Oasis Live'25 chega ao seu último destino neste fim de semana, em São Paulo.

A turnê começou no Reino Unido, em Cardiff, em julho. Os shows na América do Sul formam o último bloco da turnê, com apresentações em Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, e São Paulo.

Apesar da boa notícia para os fãs, existe uma curiosidade em entender como eles se reconciliaram.

A reconciliação

O primeiro sinal de que a guerra entre os irmãos Noel e Liam Gallagher estava em vias de pacificação veio durante uma entrevista de julho de 2024.

Refletindo sobre o som da banda, Noel disse ao jornalista John Robb: "É difícil explicar - quando eu cantaria uma música, soaria bem, quando [Liam] cantaria, soaria ótimo."

Ouvir Noel elogiar o irmão publicamente após 16 anos de insultos foi surpreendente. Mais chocante ainda foi que, apenas dias depois, a banda se reuniu e anunciou uma turnê mundial.

Os ingressos para a turnê de retorno do Oasis foram colocados à venda em agosto de 2024 no Reino Unido e Irlanda.

Motivações financeiras e pessoais

"Um acordo teria sido fechado cedo pelos promotores, e ouvi números falados de que os irmãos Gallagher ganharão £50 milhões cada", dise Jonathan Dean, do Sunday Times, que primeiro reportou a turnê de reunião. Essa estimativa de £50 milhões foi feita pela Universidade de Birmingham City sobre as 14 datas iniciais da turnê.

A Universidade de Birmingham City estimou que os shows no Reino Unido e Irlanda poderiam, potencialmente, faturar cerca de £400 milhões em vendas de ingressos e outros complementos.

Embora "dinheiro seja rei aqui", segundo Robin Murray, editor de música da revista Clash, o timing também é "bastante natural". Ele observa que os irmãos Gallagher acabaram de completar seus compromissos musicais solo mais recentes. "Definitivamente há um elemento de verdade de que são simplesmente duas pessoas, com um vínculo particular, estando no lugar certo na hora certa."

Jonathan Dean observa que os Gallaghers são "homens muito ricos de qualquer maneira". Então há, outras motivações. "Acho que a coisa da família é fundamental, acho que eles estão mais velhos, e suas idades os fizeram se unir", disse à BBC.

Rivalidade fraterna

A rivalidade dos irmãos também ajudou a trazer a banda de volta. Pelo menos foi o que disse Katerina Georgiou, psicoterapeuta especializada em trabalhar com músicos, à BBC.

Os Gallaghers tiveram sucesso em suas respectivas carreiras solo. Mas Liam teve maior repercussão na mídia e entre os fãs.

"Os irmãos se provocam maravilhosamente e sempre houve aquela vantagem de competição", disse Georgiou. "Claro que ver Liam esgotar Knebworth e fazer uma turnê de Definitely Maybe sozinho terá aumentado as apostas para Noel e vice-versa, já que o afastamento de Noel de Liam empurrou Liam a se provar para seu irmão."

A dupla poderá também se beneficiar de mudanças no cenário da indústria musical. O streaming não existia durante o auge do Oasis, mas ajudou a alcançar novos públicos nos anos seguintes.

Antes mesmo do anúncio da reunião, o Spotify disse que os streams do Oasis aumentaram mais de 160% globalmente apenas com os rumores de reconciliação. Após a confirmação da reunião, três álbuns da banda voltaram ao top cinco no ranking do Reino Unido, com seu álbum de greatest hits aumentando 332% o alcance no Spotify.