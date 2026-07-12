Veja qual time tem mais jogadores nas semifinais da Copa do Mundo

Lamine Yamal, do Barcelona e da seleção da Espanha (Frederic J. Brown/AFP)
Agência de Notícias
Publicado em 12 de julho de 2026 às 20h10.
O Barcelona é o clube mais representado entre as quatro seleções (França, Espanha, Argentina e Inglaterra) que disputam as semifinais da Copa do Mundo de 2026, com dez jogadores em seu elenco atual para a próxima temporada, incluindo Anthony Gordon; seguido pelo Atlético de Madrid, com nove jogadores, uma vez que Nico González já encerrou seu empréstimo e retornou à Juventus, e pelo Arsenal, que conta com oito.
Já sem Marcus Rashford, que encerrou seu empréstimo no clube catalão, à espera do que acontecerá finalmente com seu futuro em sua volta ao Manchester United, e com a soma de Anthony Gordon, recém-contratado junto ao Newcastle, nenhum entre os 41 clubes com presença entre as quatro melhores seleções do torneio alcança os números do Barcelona.
Sua presença majoritária na seleção espanhola faz a diferença. Nela figuram o goleiro Joan García, os defensores Pau Cubarsí e Eric García, os meio-campistas Dani Olmo, Pedri e Gavi, o ponta Lamine Yamal e o atacante Ferran Torres. São oito de seus dez representantes, aos quais se junta o citado Gordon, além de Jules Koundé, lateral-direito titular da França, rival da seleção espanhola na próxima terça, em Dallas.
O Atlético de Madrid tem nove, enquanto se debate o futuro do argentino Nico González, atualmente pertencente à Juventus após finalizar seu empréstimo no clube espanhol.
A equipe 'rojiblanca' concentra seus nove efetivos entre a Espanha, com Marcos Llorente, Marc Pubill e Álex Baena, aos quais se acrescenta Alejandro Grimaldo, já contratado e anunciado pelo clube madrilenho como transferência do Bayer Leverkusen; e a Argentina, com até cinco jogadores nas fileiras da equipe comandada por Lionel Scaloni, sem contar Nico González, que jogou toda a temporada passada na equipe treinada por Diego Simeone.
Na 'Albiceleste', que medirá forças por uma vaga na final contra a Inglaterra, o Atlético tem Julián Alvarez – em meio aos rumores sobre o seu futuro, com o interesse do Barcelona e de outros clubes em sua contratação para a nova temporada –, Juan Musso, Giuliano Simeone, Thiago Almada e Nahuel Molina. Não há jogadores do Atlético de Madrid nem na seleção da Inglaterra nem na da França.
O Arsenal é o terceiro da lista, com oito jogadores. São três na Espanha (David Raya, Mikel Merino e Martín Zubimendi), um na França (William Saliba) e quatro na Inglaterra (Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke e Eberechi Eze), e nenhum na Argentina.
O Paris Saint-Germain tem seis (o espanhol Fabián Ruiz e os franceses Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernández e Warren Zaire-Emery), assim como o Manchester City, com Rodrigo Hernández na Espanha, Rayan Cherki na França e Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guehi e James Trafford na Inglaterra.
O Real Madrid tem cinco, somando Marc Cucurella, já contratado junto ao Chelsea para a próxima temporada, e Ibrahima Konate, que chegou do Liverpool. A equipe merengue tem outros dois na França, com Kylian Mbappé e Aurelien Tchouameni, e um na Inglaterra, com Jude Bellingham, autor dos dois gols da classificação de seu país contra a Noruega.