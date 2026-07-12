Esporte

Fase de grupos copa 2026

Pênaltis na Copa do Mundo 2026 registram pior aproveitamento em 60 anos

Dados são da Opta Analyst

1 em cada 3 cobranças terminou em erro. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

1 em cada 3 cobranças terminou em erro. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 17h19.

Os pênaltis na Copa do Mundo de 2026 entraram para a história por um motivo negativo. O Mundial registrou um aproveitamento de apenas 65,3% nas cobranças, o pior índice desde a edição de 1966.

De acordo com levantamento do Opta Analyst, foram convertidos apenas 39 dos 59 pênaltis cobrados ao longo da competição, considerando tanto as penalidades marcadas durante o tempo regulamentar quanto as disputas por pênaltis após a prorrogação. Ao todo, 20 cobranças foram desperdiçadas.

O índice representa o menor aproveitamento de pênaltis na Copa do Mundo em quase seis décadas e contrasta com as últimas edições do torneio, que apresentaram taxas de conversão significativamente mais altas.

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