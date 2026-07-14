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Quem Tom Holland interpreta em 'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan?

Filho de Odisseu e Penélope, Telêmaco inicia uma jornada em busca do pai e assume papel central na história inspirada em Homero

Tom Holland: ator interpreta Telêmaco, o filho de Odisseu, que parte em busca do pai durante os acontecimentos de 'A Odisseia' (Divulgação / Universal Pictures)

Tom Holland: ator interpreta Telêmaco, o filho de Odisseu, que parte em busca do pai durante os acontecimentos de 'A Odisseia' (Divulgação / Universal Pictures)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de julho de 2026 às 18h50.

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O novo filme "A Odisseia", dirigido por Christopher Nolan, leva para o cinema um dos poemas mais influentes da literatura ocidental e reúne um elenco estrelado para dar vida aos personagens da mitologia grega. Entre os destaques está Tom Holland, que interpreta uma figura fundamental para a história e para os acontecimentos que envolvem o retorno de Odisseu a Ítaca.

Embora a trama acompanhe principalmente a longa viagem do herói após a Guerra de Troia, a adaptação também dedica espaço a uma segunda jornada, que mostra como os anos de ausência de Odisseu transformaram sua família e o reino deixado para trás.

Qual é o personagem de Tom Holland em 'A Odisseia'?

Tom Holland interpreta Telêmaco, filho de Odisseu e Penélope, vividos por Matt Damon e Anne Hathaway, respectivamente.

Na mitologia grega, Telêmaco ainda era uma criança quando o pai partiu para a Guerra de Troia. Durante quase duas décadas, ele cresce sem a presença de Odisseu, enquanto o rei enfrenta uma longa sequência de desafios para conseguir voltar para casa.

Nesse período, o jovem precisa conviver com a ocupação do palácio por pretendentes que acreditam na morte de Odisseu e disputam o casamento com Penélope para assumir o controle de Ítaca.

A jornada de Telêmaco acontece em paralelo à de Odisseu

Sem notícias do pai durante muitos anos, Telêmaco decide deixar Ítaca para procurar informações sobre seu paradeiro.

A viagem marca sua passagem para a vida adulta e representa um dos principais arcos narrativos do poema de Homero. Ao longo do caminho, ele amadurece, assume responsabilidades e passa a compreender o peso da herança deixada pelo pai.

Enquanto Odisseu enfrenta monstros, tempestades e a interferência dos deuses em sua tentativa de retornar ao reino, Telêmaco precisa lidar com os problemas que ameaçam sua família e a estabilidade de Ítaca.

Por que Telêmaco é importante em 'A Odisseia'?

Embora Odisseu seja o protagonista da obra, Telêmaco desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento da história.

Sua trajetória mostra como a longa ausência do rei afetou Ítaca e evidencia a passagem do tempo durante os anos em que o herói permaneceu distante de casa.

Além disso, o amadurecimento do personagem prepara acontecimentos importantes para os momentos finais da narrativa. Ao acompanhar sua transformação, a obra mostra que a longa ausência de Odisseu mudou não apenas o herói, mas também aqueles que permaneceram em Ítaca aguardando seu retorno.

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