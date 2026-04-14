Oasis, Iron Maiden e Phil Collins são eleitos para o Hall da Fama do Rock

O Hall da Fama do Rock and Roll anunciou nesta segunda-feira, 14, os artistas eleitos para a turma de 2026. Entre os nomes estão Phil Collins, Oasis, Billy Idol, e Iron Maiden.

O anúncio foi feito ao vivo durante o programa American Idol. Também foram escolhidos Joy Division, Sade, New Order, Wu-Tang Clan e Luther Vandross.

Os artistas haviam sido previamente indicados por um comitê formado por profissionais da indústria, historiadores e músicos já homenageados. Em seguida, passaram por votação com mais de 1.200 integrantes do setor.

Phil Collins, Luther Vandross e Wu-Tang Clan estavam entre os indicados pela primeira vez e foram eleitos nesta edição. Já nomes como Oasis e Iron Maiden foram escolhidos após indicações anteriores sem sucesso.

Collins já integrava o Hall da Fama desde 2010 como membro da banda Genesis. Agora, passa a fazer parte também por sua carreira solo, que inclui sete músicas no topo da Billboard Hot 100, principal ranking da indústria da música.

O que é o Hall da Fama do Rock?

O Hall da Fama do Rock and Roll é uma instituição que reconhece artistas e profissionais com impacto e influência na música.

O processo começa com a definição dos indicados por um comitê especializado. Depois, ocorre a votação que escolhe os eleitos do ano. A etapa final é a cerimônia de indução, considerada uma das principais honrarias da indústria, com apresentações, tributos e discursos aos homenageados.

A cerimônia desde ano será realizada em 14 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.