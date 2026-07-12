Confira a trajetória de cada semifinalista até aqui na Copa do Mundo de 2026

Trajetória das semifinalistas: como cada semifinalista chegou à reta decisiva da Copa do Mundo (FRANCK FIFE / AFP)
Repórter
Publicado em 12 de julho de 2026 às 13h11.
A Copa do Mundo de 2026 chegou à reta decisiva com quatro das maiores potências do futebol mundial ainda na disputa pelo título. França, Espanha, Inglaterra e Argentina garantiram vaga nas semifinais após campanhas marcadas por atuações dominantes, confrontos equilibrados e estrelas decisivas.
Pela primeira vez na história dos Mundiais, as quatro seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa avançaram juntas às semifinais. Agora, França e Espanha se enfrentam na terça-feira, 14, às 16h (de Brasília), enquanto Inglaterra e Argentina duelam na quarta-feira, 15, no mesmo horário.
A final será disputada no domingo, 19, no MetLife Stadium, em East Rutherford.
A França chega à semifinal com seis vitórias em seis jogos e confirmando o favoritismo desde a estreia.A seleção venceu os seis jogos que disputou até agora e terminou a fase de grupos na liderança do Grupo I, após derrotar Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1).
A estreia teve um significado especial para os franceses. Diante do Senegal, a equipe deixou para trás a lembrança da derrota para o mesmo adversário na abertura da Copa de 2002. Com dois gols de Kylian Mbappé e um de Bradley Barcola, iniciou a competição mostrando força ofensiva.
Na rodada seguinte, voltou a vencer com autoridade ao fazer 3 a 0 sobre o Iraque em uma partida interrompida por quase duas horas por causa de uma tempestade. No encerramento da fase de grupos, confirmou a liderança da chave ao derrotar a Noruega por 4 a 1, em atuação de destaque de Ousmane Dembélé, autor de um hat-trick.
No mata-mata, os franceses mantiveram o alto nível. Nos 16 avos de final, eliminaram a Suécia por 3 a 0, com dois gols de Mbappé e um de Barcola. Nas oitavas, encontraram mais resistência diante do Paraguai e venceram por 1 a 0, graças a um pênalti convertido por Mbappé na segunda etapa. Já nas quartas de final, confirmaram a vaga entre os quatro melhores ao derrotar o Marrocos por 2 a 0, com gols de Mbappé e Dembélé.
Além da campanha invicta, a França chega embalada pelo excelente momento de seus principais jogadores. Mbappé lidera ofensivamente a equipe e segue ampliando sua marca entre os maiores artilheiros da história das Copas, enquanto Dembélé também se consolidou como uma das principais armas da seleção ao longo do torneio.
A Espanha teve uma das trajetórias mais curiosas entre os semifinalistas. A equipe começou a Copa decepcionando ao empatar por 0 a 0 com Cabo Verde, em um resultado considerado uma das maiores zebras da fase de grupos. Apesar das 27 finalizações, os espanhóis não conseguiram superar o goleiro Vozinha.
A reação veio rapidamente. Na segunda rodada, a equipe goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, com gols de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, duas vezes, e um gol contra de Al-Tambakti. Depois, venceu a Áustria por 3 a 0, novamente com grande atuação de Oyarzabal, que marcou duas vezes, além de Pedro Porro.
A classificação para o mata-mata marcou também o fim de um longo jejum da seleção em confrontos eliminatórios de Copa do Mundo. Nos 16 avos de final, a Espanha derrotou a Áustria por 3 a 0 e voltou a vencer uma partida eliminatória em Mundiais pela primeira vez desde a final da Copa de 2010.
Nas oitavas de final, a equipe protagonizou um dos momentos mais marcantes do torneio ao eliminar Portugal por 1 a 0 com um gol de Mikel Merino nos acréscimos. A vitória também representou a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo.
Já nas quartas, a Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1. Fabián Ruiz abriu o placar, De Ketelaere empatou, mas Merino voltou a decidir e garantiu a classificação para enfrentar a França.
A atual campeã mundial, a Argentina chega às semifinais após uma campanha marcada pelo protagonismo de Lionel Messi e por confrontos cada vez mais equilibrados à medida que o torneio avançou.
Na fase de grupos, os argentinos conquistaram 100% de aproveitamento. A estreia foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, com um hat-trick de Messi. Depois, venceram a Áustria por 2 a 0, resultado que garantiu a classificação antecipada e colocou o camisa 10 como maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
O fechamento da primeira fase veio com um triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia.
O primeiro grande susto aconteceu nos 16 avos de final. A Argentina precisou disputar a prorrogação para eliminar Cabo Verde por 3 a 2. Messi abriu o placar, mas os africanos buscaram o empate duas vezes. A classificação só foi confirmada no tempo extra com um gol de Cristian Romero.
Nas oitavas de final, a equipe viveu outro jogo dramático diante do Egito. Depois de sair perdendo por 2 a 0, buscou uma virada histórica por 3 a 2, com gols de Cristian Romero, Messi e Enzo Fernández.
As quartas de final também exigiram esforço máximo. A Argentina empatou com a Suíça no tempo normal e voltou a decidir a classificação na prorrogação. Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram os gols da vitória por 3 a 1, garantindo a equipe de Lionel Scaloni entre os quatro melhores do Mundial.
Além da vaga na semifinal, Messi chega em grande fase, liderando a campanha argentina e ampliando seus recordes como maior artilheiro da história das Copas.
A Inglaterra também chega invicta às semifinais, embora tenha encontrado mais dificuldades ao longo do caminho. A equipe iniciou a campanha vencendo a Croácia por 4 a 2 em um dos jogos mais movimentados da fase de grupos, com dois gols de Harry Kane, além de tentos de Jude Bellingham e Marcus Rashford.
Na segunda rodada, os ingleses encontraram dificuldades diante da forte marcação de Gana e ficaram no empate sem gols. A classificação foi confirmada na última rodada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, construída apenas na etapa final com gols de Bellingham e Kane.
No mata-mata, a Inglaterra precisou mostrar capacidade de reação. Nos 16 avos de final, saiu atrás da República Democrática do Congo, mas virou para 2 a 1 graças aos dois gols de Harry Kane na segunda etapa.
Nas oitavas, derrotou o México por 3 a 2 em um confronto movimentado, mesmo atuando parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Jarell Quansah. Bellingham marcou duas vezes, enquanto Kane completou o placar.
Já nas quartas de final, os ingleses superaram a Noruega por 2 a 1 na prorrogação. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, Jude Bellingham voltou a aparecer em um momento decisivo e marcou o gol que colocou a Inglaterra entre os quatro melhores da competição.
Os vencedores avançam para a grande final, marcada para domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em East Rutherford.
Já os derrotados disputarão o terceiro lugar no sábado, 18, às 18h, encerrando a primeira Copa do Mundo disputada com 48 seleções.