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Quanto custa o guaxinim de Haaland? Veja preço e como ele foi levado à Noruega

Souvenir comprado pelo atacante da Noruega custa US$ 750, esgotou após viralizar na Copa do Mundo e levanta dúvidas sobre transporte internacional de animais empalhados

Guaxinim empalhado: além do preço, a origem legal do animal e a documentação podem definir se a peça pode cruzar fronteiras (Jan Langhaug/AFP)

Guaxinim empalhado: além do preço, a origem legal do animal e a documentação podem definir se a peça pode cruzar fronteiras (Jan Langhaug/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de julho de 2026 às 18h59.

Última atualização em 14 de julho de 2026 às 19h08.

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O guaxinim embalsamado carregado por Erling Haaland ao desembarcar na Noruega virou um dos objetos mais comentados da Copa do Mundo de 2026.

O que parecia apenas um souvenir inusitado rapidamente se transformou em fenômeno de vendas nos Estados Unidos e despertou uma série de dúvidas: quanto custa a peça e quais são as regras para levá-la do Texas até a Noruega?

Quanto custa o guaxinim embalsamado?

O item adquirido por Haaland é vendido pela loja Wild Bill's, em Dallas, no Texas. A peça é um guaxinim preservado por taxidermia, montado sobre uma base de madeira e segurando uma garrafa de uísque.

O preço é de US$ 750, cerca de R$ 3,8 mil na cotação atual. Após a repercussão mundial das imagens do atacante, o estoque da loja foi esgotado em poucas horas e a procura aumentou até entre compradores internacionais.

Como a peça é produzida?

A taxidermia é uma técnica que preserva a pele de um animal morto para recriar sua aparência original. O processo inclui tratamento da pele, remoção dos tecidos orgânicos, aplicação de conservantes e montagem sobre uma estrutura que reproduz a anatomia do animal.

Nos Estados Unidos, essa prática é regulamentada. A legalidade depende da espécie utilizada, da origem do animal e do cumprimento das leis estaduais e federais. O guaxinim é uma espécie comum no país e pode ser comercializado quando proveniente de captura autorizada pelas autoridades locais.

Dá para levar dos Estados Unidos para a Noruega?

Sim, desde que sejam cumpridas exigências sanitárias e alfandegárias.

Especialistas explicam que peças de taxidermia podem ser transportadas internacionalmente quando possuem origem legal e atendem às normas do país de destino. Dependendo da espécie e da legislação aplicável, podem ser exigidos certificados de origem, documentos veterinários e autorizações específicas.

Como o guaxinim utilizado por Haaland pertence a uma espécie abundante na América do Norte e não integra as listas mais restritivas de proteção internacional, a importação tende a ser mais simples do que a de espécies ameaçadas. Ainda assim, a alfândega pode solicitar documentação que comprove a procedência legal da peça.

O caso de Haaland

Até o momento, não há indicação de que Haaland tenha enfrentado qualquer problema para entrar na Noruega com o guaxinim. O atacante desembarcou exibindo o objeto, brincou nas redes sociais dizendo que o animal "o seguiu até casa" e ainda pediu sugestões de nome aos fãs.

A aparição de Erling Haaland com o guaxinim foi suficiente para transformar a peça em um fenômeno de vendas.

A loja Wild Bill's informou que o estoque do modelo adquirido pelo atacante se esgotou após a repercussão das imagens nas redes sociais. O interesse também cresceu entre compradores de outros países, impulsionado pela enorme exposição do objeto, que passou de item de coleção a um dos souvenires mais comentados do torneio.

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