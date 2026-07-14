Como a IA do Google 'recuperou' o gol perdido mais bonito de Pelé

Em agosto de 1959, Pelé marcava o que mais tarde seria considerado o gol mais bonito de sua carreira: três "chapéus" consecutivos sobre defensores e o goleiro, sem que a bola tocasse o chão. O problema é que ninguém filmou.

Por mais de 60 anos, o lendário "Gol da Rua Javari" viveu apenas na memória de quem estava no estádio, em São Paulo. Agora, o Google afirma ter reconstruído aquele lance em vídeo — não com uma câmera, mas com inteligência artificial (IA).

O projeto foi conduzido pelo Google DeepMind, laboratório de IA da empresa, em parceria com a Pelé Brand, gestora do patrimônio do jogador, e com a família do craque.

O resultado é um minidocumentário que mostra tanto o gol recriado quanto o processo por trás dele. E esse processo é o que interessa — não se trata de "achar" um vídeo perdido, mas de fabricar, do zero, uma imagem que nunca existiu.

Primeiro, os fatos: 2 mil registros históricos

Antes de qualquer pixel, veio a pesquisa.

Para garantir a precisão histórica, a historiadora brasileira Anita Lucchesi e sua equipe reuniram cerca de 2 mil registros — de plantas arquitetônicas do estádio a álbuns de família.

Eles entrevistaram testemunhas oculares, jornalistas e a comunidade da Mooca, o bairro do estádio.

Para ajudar quem viu o gol a reconstruí-lo de memória, a equipe usou uma maquete do estádio, fotos de arquivo e diagramas. Essa etapa definiu o que a IA precisaria recriar: a geografia do campo, a arquitetura da época e a sequência exata dos movimentos de Pelé.

Do gramado real para a imagem gerada

A reconstrução não partiu apenas de comandos de texto. A equipe primeiro gravou cenas reais, em live-action, no próprio gramado do estádio da Rua Javari, usando bolas de couro pesadas e uniformes fiéis à época.

Essa base física foi então inserida nos modelos de IA para iniciar a transformação digital.

O Google usou três de seus modelos mais avançados: o Veo, de geração de vídeo; o Gemini Omni; e o Nano Banana Pro. Com eles, a empresa focou em três tarefas.

A primeira foi a substituição de personagem — mapear o rosto de Pelé e seu uniforme número 10 sobre um dublê moderno.

A segunda, a reestilização do ambiente, transformando o estádio atual para corresponder ao clima nublado e à arquitetura daquele dia. E a terceira, a geração de ambientação, para mostrar como torcedores no estádio e ouvintes de rádio em casa viveram o momento.

O maior desafio: fazer a IA 'jogar' como Pelé

O ponto mais difícil não foi criar um rosto realista, e sim reproduzir o movimento. Modelos generativos são bons em fotorrealismo, mas a coreografia atlética extrema de um lance como o de Pelé é um obstáculo à parte — é fácil gerar uma imagem bonita, difícil gerar um drible que se mova como o de um gênio do futebol.

Para resolver isso, o Google recorreu a uma técnica chamada Controle de Performance (Performance Control), baseada no modelo Veo 3.

Ela extrai a geometria em 3D e os movimentos precisos de um dublê moderno e usa esses dados para guiar a geração do vídeo.

Em outras palavras, um atleta de verdade executou os gestos, e a IA "vestiu" Pelé por cima, preservando a mecânica real do corpo em movimento.

Uma camada humana por cima da máquina

A IA não fez o trabalho sozinha.Para chegar ao acabamento final, o Google montou um fluxo híbrido, que combinou a geração por IA com efeitos visuais tradicionais (VFX) — os mesmos usados no cinema.

As cenas geradas foram refinadas com o Gemini Omni e o Nano Banana Pro, sempre com base em imagens de arquivo para checar cada detalhe.

Depois, o material passou por tarefas manuais de VFX, como a composição da bola, a integração de granulação e a calibração de cores. No toque final, a empresa passou o vídeo digital por uma máquina de transferência para película, técnica que imita a textura e a sensação do cinema dos anos 1950 — para que a imagem "nova" parecesse antiga.

Reconstrução, não registro

O próprio Google e os envolvidos tratam o resultado como uma recriação baseada em evidências, não como um flagrante do que de fato aconteceu.

"Poder revivê-lo com toda essa tecnologia é maravilhoso", disse Flávia Kurtz, filha de Pelé, ao lembrar que o pai lamentava que o gol nunca tivesse sido gravado.

Para a historiadora à frente do projeto, o valor está em trazer à luz um episódio que só existia na lembrança.

"O passado continua sendo uma vasta terra onde muitas histórias jazem adormecidas", afirmou Anita Lucchesi. O vídeo não devolve o gol original — esse, ninguém filmou —, mas oferece uma versão possível dele, costurada a partir do que a memória e os arquivos preservaram.

Veja o vídeo