Relembre a trajetória de Ana Paula Renault, 'Veterana' no BBB 26

O Big Brother Brasil 2026 resgatou participantes que se tornaram personagens centrais da história do reality. Entre os veteranos anunciados está Ana Paula Renault, nome marcante do BBB 16, lembrada pelo favoritismo inicial, paredão falso histórico e expulsão após agressão, que encerrou precocemente sua trajetória.

Mesmo desclassificada na 6ª semana, Ana Paula deixou o programa como um dos maiores ícones da edição e uma das figuras mais lembradas do Big Brother Brasil.

Quem era Ana Paula e como entrou no BBB 16

Mineira de Belo Horizonte, Ana Paula entrou no BBB 16, em 2016, aos 34 anos. Jornalista de formação, não atuava diretamente na área, mas já apresentava um perfil de personalidade forte e discurso direto.

Desde as primeiras semanas, destacou-se pelo temperamento explosivo, por confrontos abertos e por falas que rapidamente ganharam repercussão, passando de participante discreta a uma das favoritas do público.

Conflitos, protagonismo e bordões

Ana Paula protagonizou embates constantes com outros participantes, especialmente com Juliana e integrantes do grupo rival. Os conflitos a colocaram no centro da narrativa da edição.

Nesse contexto surgiu o bordão “Olha ela!”, repetido em discussões e incorporado pela audiência como uma marca pessoal da participante, que passou a simbolizar seu estilo combativo dentro da casa.

Paredão falso e o 'Olha ela!'

Um dos momentos mais emblemáticos do BBB 16 ocorreu no paredão falso disputado entre Ana Paula e Ronan. Com 74% dos votos, ela foi escolhida pelo público para ir ao Quarto Secreto, permanecendo imune enquanto observava o jogo.

Ao retornar à casa, entrou no quarto do líder gritando “Olha elaaaa!”, acordando Juliana. A cena se consolidou como uma das mais icônicas da história do programa e reforçou sua imagem de personagem explosiva e popular.

Expulsão e desfecho no reality

Apesar do favoritismo, a trajetória de Ana Paula foi interrompida na sexta semana do programa. Durante uma festa, ela deu tapas no rosto de Renan em meio a uma discussão, configurando agressão física.

A atitude levou à sua expulsão imediata do BBB 16, sem direito a paredão. Anos depois, a própria Ana Paula declarou sentir vergonha do episódio, reconheceu problemas com o consumo de álcool no confinamento e afirmou acreditar que tinha chances reais de vencer o programa.

Pós-BBB e legado

Após deixar o reality, Ana Paula seguiu carreira na televisão como comentarista e apresentadora. Passou pelo Vídeo Show, foi jurada do Triturando, apresentou o Fofocalizando no SBT e integrou o elenco de A Fazenda 10.

Ao longo dos anos, consolidou-se como figura polêmica e opinativa na TV e nas redes sociais. Em 2026, retorna ao Big Brother Brasil como veterana no BBB 26, carregando o legado do “Olha ela!” e de uma participação considerada uma das mais marcantes do formato.