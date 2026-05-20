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Filha de Martin Scorsese entra para elenco da 2ª temporada de Sr. e Sra. Smith

Francesca Scorsese será uma das Jane Smith na nova fase da série criada por Donald Glover, que começou a ser filmada em Los Angeles

Martin e Francesca Scorsese: diretor e filha fazem sucesso com vídeos bem-humorados nas redes sociais (Instagram/Reprodução/@francesca.scorsese)

Martin e Francesca Scorsese: diretor e filha fazem sucesso com vídeos bem-humorados nas redes sociais (Instagram/Reprodução/@francesca.scorsese)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 15h44.

Francesca Scorsese, filha do diretor Martin Scorsese, foi escalada para a segunda temporada de Sr. e Sra. Smith. Segundo informações exclusivas do Deadline, a atriz interpretará uma das novas Jane Smith da produção.

As filmagens da nova temporada começaram no mês passado em Los Angeles. O cocriador e produtor executivo Donald Glover também vai dirigir múltiplos episódios desta vez. Na primeira temporada, ele comandou apenas o episódio final.

Os detalhes da trama seguem em sigilo. Glover e Maya Erskine, protagonistas da primeira temporada, devem retornar como John Smith e Jane Smith, mas ainda não há confirmação sobre o tamanho de suas participações.

A nova fase da série terá casais mais jovens no centro da história. Um dos pares será interpretado por Mark Eydelshteyn e Talia Ryder. Francesca Scorsese deve formar outro casal da trama.

Antes da nova série, Francesca Scorsese atuou no filme independente “Nosso Natal em Família”, exibido no Festival de Cannes de 2024, e também integra o elenco da comédia da Netflix “A Colega Perfeita”.

Sobre o que é Sr. e Sra. Smith?

A série é uma releitura do filme homônimo de 2005, criada por Donald Glover e Francesca Sloane. Anna Ouyang Moench assume como showrunner, roteirista e produtora executiva ao lado de Glover.

A trama acompanha dois desconhecidos que passam a trabalhar para uma agência de espionagem e assumem identidades falsas como um casal de marido e mulher, vivendo missões perigosas enquanto tentam manter a relação funcionando.

A primeira temporada recebeu 16 indicações ao Emmy em 2024 e venceu duas categorias.

 

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