Schwarzenegger diz que filmagens de novo Conan começam em 2027

Arnold Schwarzenegger: ator deve reprisar o papel que marcou sua carreira no cinema de fantasia (Ben A. Pruchnie/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de maio de 2026 às 15h09.
Arnold Schwarzenegger finalmente deu uma atualização sobre “King Conan”, aguardada continuação de “Conan, o Bárbaro” (1982). Segundo o ator, as filmagens do novo longa devem começar em 2027.
A declaração foi dada ao site TheArnoldFans. O projeto será escrito e dirigido por Christopher McQuarrie, cineasta conhecido pelos filmes recentes da franquia "Missão: Impossível".
Segundo Schwarzenegger, o novo filme mostrará um Conan envelhecido após décadas no poder. A proposta é acompanhar o personagem cerca de 40 anos depois dos acontecimentos dos primeiros filmes, já cansado da vida como rei e enfrentando tentativas de derrubá-lo do trono.
“Por 40 anos, ele foi rei. Agora está mais velho, cansado do cargo e as pessoas estão tentando derrubá-lo. Veja o filme de Clint Eastwood, 'Os Imperdoáveis'. Será muito parecido com isso, mas com batalhas extraordinárias”, afirmou o ator.
Lançado em 1982, “Conan, o Bárbaro” ajudou a consolidar a carreira de Arnold Schwarzenegger em Hollywood.
O novo longa está sendo desenvolvido pela 20th Century Studios, que tenta relançar a franquia baseada no personagem criado pelo escritor Robert E. Howard.
Até o momento, o estúdio ainda não divulgou uma data de estreia para a nova sequência.