Schwarzenegger diz que filmagens de novo Conan começam em 2027

Arnold Schwarzenegger finalmente deu uma atualização sobre “King Conan”, aguardada continuação de “Conan, o Bárbaro” (1982). Segundo o ator, as filmagens do novo longa devem começar em 2027.

A declaração foi dada ao site TheArnoldFans. O projeto será escrito e dirigido por Christopher McQuarrie, cineasta conhecido pelos filmes recentes da franquia "Missão: Impossível".

Segundo Schwarzenegger, o novo filme mostrará um Conan envelhecido após décadas no poder. A proposta é acompanhar o personagem cerca de 40 anos depois dos acontecimentos dos primeiros filmes, já cansado da vida como rei e enfrentando tentativas de derrubá-lo do trono.

“Por 40 anos, ele foi rei. Agora está mais velho, cansado do cargo e as pessoas estão tentando derrubá-lo. Veja o filme de Clint Eastwood, 'Os Imperdoáveis'. Será muito parecido com isso, mas com batalhas extraordinárias”, afirmou o ator.

Lançado em 1982, “Conan, o Bárbaro” ajudou a consolidar a carreira de Arnold Schwarzenegger em Hollywood.

O novo longa está sendo desenvolvido pela 20th Century Studios, que tenta relançar a franquia baseada no personagem criado pelo escritor Robert E. Howard.

Até o momento, o estúdio ainda não divulgou uma data de estreia para a nova sequência.