Relembre a trajetória de Jonas Sulzbach, 'Veterano' no BBB 26

Redação Exame
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h00.
O Big Brother Brasil 2026 começou oficialmente nesta segunda-feira, 12, e trouxe de volta participantes que marcaram edições anteriores do reality. Entre os “Veteranos” anunciados nesta temporada está Jonas Sulzbach, destaque do BBB 12 e finalista da edição exibida em 2012.
Jonas retorna ao programa 14 anos após uma trajetória marcada por perfil discreto, alianças estáveis, envolvimentos amorosos e chegada ao Top 3. No BBB 12, o modelo terminou em terceiro lugar, após ser eliminado no último paredão antes da final.
Jonas entrou no BBB 12 aos 25 anos, já conhecido do público por ter vencido o concurso Mister Brasil 2010. Natural de Lajeado (RS), chegou ao reality com a imagem de galã e com um histórico profissional ligado à moda, além de experiências anteriores como barman.
Desde as primeiras semanas, construiu uma narrativa de participante equilibrado e de boa convivência, o que o aproximou de parte do público e o manteve afastado de conflitos diretos ao longo da edição.
A temporada foi marcada pela divisão entre os grupos “praia” e “selva”. Jonas integrou o núcleo visto como mais moderado do jogo e formou uma das alianças centrais com Fael, futuro campeão do BBB 12, e João Maurício.
Dentro da casa, também viveu relacionamentos com Renata e Monique, que se tornaram parte relevante da narrativa da edição, embora não tenham se mantido após o fim do programa.
Jonas teve desempenho consistente nas provas. Foi líder uma vez, venceu duas provas do anjo e atendeu ao Big Fone durante a temporada, o que o colocou em posições estratégicas importantes no jogo.
Ao todo, enfrentou três paredões e construiu uma trajetória associada à estabilidade e ao carisma do que a embates diretos, ficando com a imagem de “bom moço” do BBB 12.
Jonas foi eliminado no último paredão do BBB 12, em disputa direta com Fael, deixando o programa com 54% dos votos e encerrando sua participação em terceiro lugar. Além da colocação, saiu da edição com um prêmio em dinheiro e um carro conquistado em prova.
Após o reality, manteve carreira como modelo, investiu no segmento fitness e atuou como influenciador. Ele namorou Mari Gonzalez, participante do BBB 20, mesma edição de Babu Santana, Veterano em 2026. O casal anunciou a separação em 2023.