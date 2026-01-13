Relembre a trajetória de Jonas Sulzbach, 'Veterano' no BBB 26

O Big Brother Brasil 2026 começou oficialmente nesta segunda-feira, 12, e trouxe de volta participantes que marcaram edições anteriores do reality. Entre os “Veteranos” anunciados nesta temporada está Jonas Sulzbach, destaque do BBB 12 e finalista da edição exibida em 2012.

Jonas retorna ao programa 14 anos após uma trajetória marcada por perfil discreto, alianças estáveis, envolvimentos amorosos e chegada ao Top 3. No BBB 12, o modelo terminou em terceiro lugar, após ser eliminado no último paredão antes da final.

Início no BBB 12

Jonas entrou no BBB 12 aos 25 anos, já conhecido do público por ter vencido o concurso Mister Brasil 2010. Natural de Lajeado (RS), chegou ao reality com a imagem de galã e com um histórico profissional ligado à moda, além de experiências anteriores como barman.

Desde as primeiras semanas, construiu uma narrativa de participante equilibrado e de boa convivência, o que o aproximou de parte do público e o manteve afastado de conflitos diretos ao longo da edição.

A temporada foi marcada pela divisão entre os grupos “praia” e “selva”. Jonas integrou o núcleo visto como mais moderado do jogo e formou uma das alianças centrais com Fael, futuro campeão do BBB 12, e João Maurício.

Dentro da casa, também viveu relacionamentos com Renata e Monique, que se tornaram parte relevante da narrativa da edição, embora não tenham se mantido após o fim do programa.

Provas, paredões e estratégia

Jonas teve desempenho consistente nas provas. Foi líder uma vez, venceu duas provas do anjo e atendeu ao Big Fone durante a temporada, o que o colocou em posições estratégicas importantes no jogo.

Ao todo, enfrentou três paredões e construiu uma trajetória associada à estabilidade e ao carisma do que a embates diretos, ficando com a imagem de “bom moço” do BBB 12.

Eliminação e legado

Jonas foi eliminado no último paredão do BBB 12, em disputa direta com Fael, deixando o programa com 54% dos votos e encerrando sua participação em terceiro lugar. Além da colocação, saiu da edição com um prêmio em dinheiro e um carro conquistado em prova.

Após o reality, manteve carreira como modelo, investiu no segmento fitness e atuou como influenciador. Ele namorou Mari Gonzalez, participante do BBB 20, mesma edição de Babu Santana, Veterano em 2026. O casal anunciou a separação em 2023.