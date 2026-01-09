Pop

BBB 26: quem é Jordana, advogada que está na Casa de Vidro?

Natural do Tocantins, participante aposta em argumento, carisma e personalidade forte para avançar no reality

Da Redação
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17h33.

Jordana, de 29 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, etapa da dinâmica que define novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana mudou-se ainda bebê com a família para Goiânia, onde foi criada até os 16 anos. Na adolescência, após a separação dos pais, passou a viver em Brasília (DF) com a avó materna.

Advogada de formação, atua também como modelo e influenciadora digital.

Ela conta que teve uma infância sem luxos, mas sem grandes dificuldades. Desde cedo, mostrou desenvoltura diante das câmeras ao servir de modelo para a mãe, fotógrafa, experiência que mais tarde a levou a trabalhar profissionalmente na área.

Ao longo da vida, acumulou outras experiências, como bartender e professora de inglês. Jordana se define como empática, carismática e de fácil convivência, além de afirmar que seu estilo é “vencer no argumento”. Vaidosa, diz gostar de estar sempre bem arrumada.

O BBB é descrito por ela como um sonho compartilhado com a mãe. Jordana afirma que pretende viver intensamente todas as experiências do reality, caso seja escolhida.

Assume ter personalidade forte, ser intensa, teimosa e pouco propensa a mudar de opinião quando acredita estar certa. Para ela, o prêmio é consequência do jogo, e a prioridade é aproveitar cada momento. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, afirma.

A participante descarta, ainda, a possibilidade de se envolver romanticamente dentro da casa.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.

