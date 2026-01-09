BBB 26: quem é Jordana, advogada que está na Casa de Vidro?

Jordana: advogada e modelo estará na Casa de Vidro do Centro-Oeste
Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17h33.
Jordana, de 29 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, etapa da dinâmica que define novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.
Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana mudou-se ainda bebê com a família para Goiânia, onde foi criada até os 16 anos. Na adolescência, após a separação dos pais, passou a viver em Brasília (DF) com a avó materna.
Advogada de formação, atua também como modelo e influenciadora digital.
Ela conta que teve uma infância sem luxos, mas sem grandes dificuldades. Desde cedo, mostrou desenvoltura diante das câmeras ao servir de modelo para a mãe, fotógrafa, experiência que mais tarde a levou a trabalhar profissionalmente na área.
Ao longo da vida, acumulou outras experiências, como bartender e professora de inglês. Jordana se define como empática, carismática e de fácil convivência, além de afirmar que seu estilo é “vencer no argumento”. Vaidosa, diz gostar de estar sempre bem arrumada.
O BBB é descrito por ela como um sonho compartilhado com a mãe. Jordana afirma que pretende viver intensamente todas as experiências do reality, caso seja escolhida.
Assume ter personalidade forte, ser intensa, teimosa e pouco propensa a mudar de opinião quando acredita estar certa. Para ela, o prêmio é consequência do jogo, e a prioridade é aproveitar cada momento. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, afirma.
A participante descarta, ainda, a possibilidade de se envolver romanticamente dentro da casa.
Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.
A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.
Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.