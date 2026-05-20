GTA 6 a R$ 1? O episódio inusitado que está agitando os fãs

A expectativa da comunidade de videogames por novidades sobre GTA 6 — incluindo informações sobre preço, pré-venda ou um terceiro trailer — ganhou um episódio inusitado nas últimas horas.

Segundo o Tecmundo, o jogo apareceu listado nas abas de pesquisa do Google com o valor de £ 0,16, equivalente a 16 centavos de libra esterlina. A informação circulou nas redes sociais, onde usuários compartilharam capturas de tela mostrando o suposto preço vinculado à PlayStation Store. Na conversão direta, o jogo sairia por R$ 1.

No entanto, trata-se de um erro gerado pelo algoritmo do Google a partir de dados coletados da própria loja digital da Sony. A página oficial de GTA 6 na PlayStation Store não apresenta qualquer valor confirmado até o momento.

O número rapidamente gerou reações bem-humoradas entre os fãs, mas também motivou cálculos curiosos. Considerando o preço de £ 0,16 por unidade, a Rockstar precisaria vender cerca de 7 bilhões de cópias apenas para cobrir os custos estimados de desenvolvimento — o equivalente, praticamente, a uma unidade para cada pessoa no planeta.

Equívoco

O valor exibido é considerado um equívoco do sistema de busca, possivelmente originado de um dado provisório ou de uma interpretação incorreta do algoritmo. Em fevereiro de 2026, outro preço já havia surgido online, desta vez de £ 89,99, também sem confirmação oficial.

O episódio mostra o nível de atenção que qualquer informação relacionada ao título desperta. Novidades sobre GTA 6 podem surgir em breve, especialmente com a conferência de resultados financeiros da Take-Two Interactive prevista para a próxima quinta-feira. Os fãs aguardam que algum novidade do joga seja divulgada nesse encontro.

Até agora, Rockstar e Take-Two não divulgaram oficialmente o preço do jogo. A empresa tem afirmado apenas que o valor será “justo” para os jogadores, sem apresentar números concretos.

De acordo com rumores recentes divulgados por DetectiveSeeds, GTA 6 deve ser lançado em pelo menos seis formatos distintos, incluindo três versões digitais e físicas. Entre elas, estariam edições Standard, Deluxe e Premium, além de uma versão descrita como mais rara, possivelmente uma edição de colecionador. Segundo especulações da comunidade, os preços podem variar entre US$ 60 e US$ 80, dependendo da edição escolhida.

GTA 6: tudo o que se sabe sobre o novo jogo da Rockstar

O aguardado GTA 6 (Grand Theft Auto VI) tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 e entra em uma fase decisiva nas próximas semanas. Após quase um ano sem novidades oficiais, fãs e investidores aguardam possíveis atualizações durante a teleconferência da Take-Two Interactive, marcada para 21 de maio.

O novo jogo da Rockstar Games é um dos lançamentos mais esperados da indústria e deve ganhar uma nova etapa de divulgação ainda em 2026.

Quando GTA 6 será lançado?

A Take-Two Interactive confirmou que o lançamento de GTA 6 está previsto para 19 de novembro de 2026. Segundo a empresa, o cronograma permanece inalterado, mesmo após dois adiamentos. O jogo chegará para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Até o momento, não há informações oficiais sobre preço ou início da pré-venda.

O que esperar de GTA 6 no dia 21 de maio?

A teleconferência de resultados da Take-Two Interactive, marcada para 21 de maio, pode trazer novos detalhes sobre o andamento do projeto. Esse tipo de reunião costuma ser acompanhado de perto por investidores, que tendem a cobrar atualizações sobre prazos, marketing e expectativas de lançamento.

O encontro ocorre após um longo período sem comunicados oficiais da Rockstar Games, o que aumentou a expectativa do público.

O que já foi revelado sobre GTA 6

A última atualização oficial ocorreu em maio do ano passado, quando a Rockstar Games divulgou um novo trailer com imagens dos protagonistas Jason e Lucia. Desde então, o estúdio manteve silêncio sobre o desenvolvimento do jogo.

Apesar disso, o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, afirmou que a campanha de marketing será intensificada no verão do hemisfério norte, entre junho e agosto.

Haverá mudanças no novo jogo?

Informações divulgadas por veículos especializados indicam que GTA 6 pode trazer mudanças relevantes no sistema de perseguições policiais.

Entre as possíveis novidades, estão:

sistema de busca em tempo real;

maior uso de furtividade;

inteligência artificial mais avançada;

atuação coordenada da polícia em terra e ar.

A proposta é aumentar o nível de realismo e exigir mais estratégia dos jogadores durante as fugas.

Por que o silêncio da Rockstar chama atenção

A ausência de novidades sobre GTA 6 contrasta com o histórico da própria Rockstar Games. No caso de GTA 5, por exemplo, a empresa já havia iniciado campanhas promocionais, liberado prévias para a imprensa e divulgado entrevistas meses antes do lançamento.

Com menos de um ano até a estreia, a falta de ações de marketing mais intensas levanta dúvidas sobre o cronograma — embora a Take-Two Interactive mantenha a previsão oficial.