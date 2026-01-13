Relembre a trajetória de Sarah Andrade, 'Veterana' no BBB 26

O Big Brother Brasil 2026, que começou nesta segunda-feira, 12, marca o retorno de ex-participantes que tiveram trajetórias emblemáticas em edições anteriores. Entre as veteranas anunciadas está Sarah Andrade, um dos nomes mais comentados do BBB 21, lembrada pela ascensão rápida no jogo, pela queda abrupta de popularidade e por uma eliminação histórica.

Sarah volta ao programa cinco anos após uma participação marcada por leitura estratégica do jogo, protagonismo nas primeiras semanas e saída precoce em um dos paredões mais votados da história do reality. No BBB 21, ela foi a oitava eliminada, com 76,76% dos votos, em disputa contra Juliette e Rodolffo.

Quem era Sarah no BBB 21

Nas primeiras semanas, Sarah se destacou pela capacidade de ouvir conversas sem ser notada, o que lhe rendeu o apelido de “espiã” nas redes sociais. A leitura frequente do jogo e os comentários estratégicos a colocaram rapidamente entre as participantes mais bem avaliadas pelo público.

Ela formou, ao lado de Gil do Vigor e Juliette, um dos trios centrais da edição, ocupando posição de protagonismo e figurando entre as favoritas ao prêmio nas pesquisas de popularidade.

Virada e perda de apoio

Com o avanço da temporada, a relação com Juliette se desgastou. Sarah passou a desconfiar da então aliada, aproximou-se de outros grupos da casa e fez avaliações que tiveram repercussão negativa fora do programa.

Após o reality, a própria ex-sister reconheceu que “desconfiou da pessoa errada”, apontando a ruptura com Juliette como fator determinante para a perda de apoio popular e a mudança de percepção do público.

Paredões e eliminação histórica

Ao longo do BBB 21, Sarah enfrentou três paredões. Nos primeiros, foi salva com folga, o que reforçou a imagem de participante forte no jogo.

A eliminação ocorreu no nono paredão da edição, em uma disputa direta com Juliette e Rodolffo. Sarah recebeu 76,76% dos votos e deixou o programa em uma votação que somou mais de 654 milhões de votos, uma das maiores da história do Big Brother Brasil.

Pós-BBB e retorno como veterana

Após a eliminação, Sarah ampliou sua presença nas redes sociais, atuou como influenciadora e participou de campanhas publicitárias. Com o tempo, reposicionou sua imagem profissional, retomando o foco em marketing, consultoria e empreendedorismo, com projetos próprios nas áreas de comunicação e joias.