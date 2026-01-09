Pop

BBB 26: quem é Marcelo, médico que está na Casa de Vidro?

Aos 31 anos, potiguar aposta na própria resiliência e no carisma para buscar liberdade e projeção no reality

(TV Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16h17.

Marcelo, de 31 anos, foi anunciado como um dos participantes da Casa de Vidro da região Nordeste, etapa da dinâmica que define novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre o candidato

Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Marcelo mora atualmente na própria cidade natal.

Médico, iniciou a vida acadêmica aos 17 anos no curso de Psicologia, mas decidiu mudar de rumo e foi para a Bolívia, onde se formou em Medicina. Durante a graduação, precisou se virar para se manter financeiramente, trabalhando como vendedor de trufas, cortando cabelos, atuando como modelo e realizando diversos bicos.

De volta ao Brasil, passou a atuar como médico no sistema público de saúde. Marcelo afirma que sempre foi o alicerce emocional e financeiro da família e destaca a rotina de trabalho intensa.

“Tenho que ralar no batente para dar conta de tudo”, relata. No BBB 26, quer mostrar sua luta e resiliência, com o objetivo de sair “de baixo” e conseguir se reerguer. Diz gostar de aparecer e afirma não tolerar quem tenta apagar seu brilho.

O médico associa a chance de entrar no reality a um desejo pessoal: “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”. Define-se como competidor nato, persuasivo e estrategista. Reconhece que não é fácil conviver com ele, já que gosta de mandar, acredita estar sempre certo e assume um tom debochado.

Em contrapartida, afirma ter facilidade para articular, se comunicar e conquistar as pessoas. “Eu tenho carisma, tenho espontaneidade e falo tudo o que vem na cara”, reforça, acrescentando que sabe dialogar diretamente com o público.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.

