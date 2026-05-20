Caiado diz que político 'contaminado' por Vorcaro não tem condições de assumir a Presidência

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta quarta-feira, 20, durante participação na Marcha dos Prefeitos, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, que uma pessoa “contaminada” pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, não teria condições de assumir a Presidência da República.

Embora não tenha citado diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a declaração ocorreu um dia após o parlamentar relatar uma visita feita ao empresário no ano passado, depois da primeira prisão de Vorcaro.

“A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República. O Vorcaro estava contaminando todos os Poderes, e nós estamos vivendo nessa desordem institucional. Você não sabe em quem acredita, porque hoje tanto o Supremo quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a presidência e outros tantos estão envolvidos em escândalo”, declarou Caiado.

Durante o evento, o ex-governador também ressaltou sua trajetória política. Caiado afirmou ter “40 anos de vida pública” sem envolvimento em “negociata, propina nem enriquecimento ilícito”.

Mais tarde, em entrevista coletiva na Marcha dos Prefeitos, Caiado negou que a fala tivesse sido direcionada a Flávio Bolsonaro. Já na terça-feira, durante agenda na Associação Paulista de Supermercados, a Apas, o político declarou que o senador deveria “prestar contas à população” e afirmou que é necessário possuir “autoridade moral” para ocupar a Presidência da República.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também comentou o caso nesta terça-feira. Zema disse que nunca se encontrou com Daniel Vorcaro, apesar de ambos viverem em Belo Horizonte. “Assombração sabe para quem aparece”, afirmou.

A participação de Zema na Marcha dos Prefeitos também era esperada nesta quarta-feira.

Relações com Flávio Bolsonaro

O site Intercept Brasil publicou mensagens que mostram conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para marcar encontros. O senador confirmou os contatos, mas negou irregularidades.

Investigadores avaliam que o avanço das apurações reduz a margem para um acordo considerado vantajoso para o banqueiro. A colaboração premiada prevê mecanismos como confissão de crimes, pagamento de multa e entrega de provas, em troca de possíveis benefícios judiciais, incluindo redução de pena.

Antes das negociações, Vorcaro havia solicitado transferência da Penitenciária Federal de Brasília e garantias de proteção para familiares.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Ele é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro da “Turma”, grupo apontado pelas autoridades como braço armado da suposta organização criminosa atribuída ao dono do Banco Master.

Segundo a PF, Henrique também teria atuado como “demandante e beneficiário” de ações do grupo voltadas à intimidação de adversários de Daniel Vorcaro.

As investigações ainda apontam que o banqueiro teria utilizado uma conta bancária do pai para ocultar R$ 2,2 bilhões de credores e vítimas das fraudes financeiras investigadas. A defesa de Henrique Vorcaro declarou considerar a prisão “grave” e “desnecessária”.