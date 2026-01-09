BBB 26: quem é Brigido, engenheiro que está na Casa de Vidro?

Brigido, 34 anos, é o manauara que promete movimentar o jogo do BB 26. Formado em Engenharia de Produção, ele deixou os cálculos para assumir a direção da escola particular da família em Manaus. Depois de reerguer a instituição em tempos difíceis, transformou o espaço em um laboratório de inovação e empreendedorismo, onde também dá mentorias para quem quer se destacar no setor.

Ele se define como um líder nato, teimoso e apaixonado por vencer na base do argumento. Inteligência emocional? Diz que tem de sobra: sabe quando é hora de bater de frente e quando é melhor levar tudo na leveza. Mas não pense que isso o torna acomodado — arriscar faz parte do jogo. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, dispara.

Brigido acredita que os desafios moldaram quem ele é hoje e encara a exposição do reality sem medo. Seu plano? Montar uma equipe forte e extrair o melhor de cada um para chegar longe. Manipulação? Ele garante que não faz parte da estratégia. Mas convencer os colegas com boas ideias? Aí sim, está no script!

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.