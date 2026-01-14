BBB 26: Henri Castelli tem convulsão durante Prova do Líder

O ator Henri Castelli, participante do Big Brother Brasil 2026, teve problemas de saúde durante a Prova do Líder desta quarta-feira, 14, que já dura mais de 10 horas.

"A prova teve uma pausa, e a voz tranquilizou os participantes: 'O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem'", afirmou a redação do Gshow.

Nas redes sociais, os espectadores compartilharam um vídeo que mostra o momento que o ator aparace caído na prova, aparentemente com espasmos. O Gshow informou que ele "não se sentiu bem". A prova foi pausada para o atendimento, mas continua.

Participante acaba de passar mal na Prova do Líder do #BBB26 pic.twitter.com/Nh37sEToXL — RENASCIDO𐚁 (@Dheivinh_ho) January 14, 2026

Henri Castelli ganhou a penúltima rodada da prova e foi para a caixa de descanso após Babu Santana sortear o card escolhido pelo ator.

A primeira Prova do Líder do BBB 26 entrou em uma longa disputa de resistência após a eliminação de treze participantes.

Os oito brothers e sisters que seguem na competição já completaram dez horas de prova, mantendo-se firmes na briga pela liderança.

A última eliminada foi Jordana, que deixou a disputa sob elogios dos colegas, sendo chamada de “guerreira”. Permanecem na prova Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

Como funciona a Prova do Líder desta semana?

A dinâmica da Prova do Líder acontece em fases eliminatórias, com rodadas sucessivas. A cada etapa, o participante que se sai melhor conquista uma pausa para descanso e ganha o poder de retirar outro jogador da competição.

No entanto, existe uma regra importante: quem descansou por último não pode ser escolhido para sair naquela rodada, o que adiciona estratégia às decisões e influencia diretamente o andamento da prova.

Durante a disputa, cada jogador fica posicionado em um trampolim, sobre uma piscina cheia de produtos. Sempre que a campainha toca, os participantes devem cair na piscina para escolher um produto e posicionar um cartão no nicho correspondente ao número do trampolim, dentro do tempo indicado por uma contagem regressiva.

Ao fim do tempo, o participante que estiver descansando sorteia o produto da rodada, e vence quem tiver colocado o cartão correspondente ao item sorteado. Em caso de empate, ganha quem posicionou o cartão primeiro, com sensores registrando o tempo exato. O vencedor descansa na rodada seguinte, enquanto os demais retornam aos trampolins após nova contagem regressiva.