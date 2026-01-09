BBB 26: quem é Milena, mineira que está na Casa de Vidro?

Milena, de 26 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Sudeste, etapa da dinâmica que define os novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre a candidata

Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, Milena mora atualmente em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Começou a trabalhar muito cedo, atuando como empregada doméstica e babá. Aos 22 anos, deu um passo decisivo ao abrir a própria empresa de recreação infantil, atividade com a qual complementa a renda da casa. Paralelamente, cursa faculdade de Terapia Ocupacional.

Ela se define como leal e parceira, diz gostar de agradar e admite se incomodar quando não é bem aceita. Nesses momentos, faz questão de mostrar que é melhor tê-la como aliada do que como adversária. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, afirma. Milena tem uma irmã gêmea e, apesar de relatar uma infância complicada, diz enxergar o passado como aprendizado e declara orgulho da mulher que se tornou.

No jogo, garante que não se considera “barraqueira”, mas admite se envolver em confusões quando é para defender ou ajudar alguém. Para ela, o BBB representa uma oportunidade concreta de mudar de vida, apoiar a família e deixar a pobreza para trás. Competitiva, afirma que não lida bem com a derrota e reforça que pretende se priorizar no reality, sem criar personagens para o público.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.