'Goals': Fifa revelou prévia da faixa que promete embalar a Copa 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá (Reprodução)
Freelancer
Publicado em 20 de maio de 2026 às 15h48.
A Fifa revelou nesta terça-feira, 19, o primeiro teaser de “Goals”, uma das músicas oficiais da Copa do Mundo de 2026. A faixa reúne a brasileira Anitta, a tailandesa Lisa e o cantor nigeriano Rema em uma parceria inédita que já movimenta as redes sociais.
O lançamento completo acontece nesta quinta-feira, 21, e faz parte da estratégia da Fifa para transformar a Copa de 2026 em um evento ainda mais conectado ao universo pop global. O torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Three continents. One sound. 🌍⚽️ #LISA x @anitta x @heisrema@FIFAWorldCup
Goals out Thursday! pic.twitter.com/z0aFoAAjxi
— Anitta (@Anitta) May 19, 2026
Além da música, Anitta também foi confirmada como uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa em Los Angeles. Ela dividirá o palco com nomes como Katy Perry, Future, Tyla, Lisa e Rema antes da estreia dos Estados Unidos no torneio, no dia 12 de junho.
Rema é um dos principais nomes da nova geração da música africana. O artista, nascido Divine Ikubor, tem 26 anos e é natural da Nigéria. Explodiu mundialmente com “Calm Down”, hit que ganhou ainda mais força após um remix com Selena Gomez.
O cantor mistura afrobeat, trap e pop em suas músicas e se tornou um dos artistas africanos mais ouvidos do mundo nos últimos anos.
Lisa é uma cantora, rapper e dançarina tailandesa que ganhou projeção mundial como integrante do grupo sul-coreano Blackpink. Nascida Pranpriya Manoban, ela estreou na indústria musical após ser aprovada em uma audição da YG Entertainment ainda adolescente e rapidamente se tornou um dos maiores nomes da cultura pop asiática.
Além do sucesso com o grupo de K-pop, Lisa construiu uma carreira solo marcada por hits como “LALISA” e “Money”, que dominaram plataformas de streaming e redes sociais. A artista também se consolidou como ícone de moda e embaixadora de marcas de luxo, ampliando sua influência para além da música.