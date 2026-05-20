A Fifa revelou nesta terça-feira, 19, o primeiro teaser de “Goals”, uma das músicas oficiais da Copa do Mundo de 2026. A faixa reúne a brasileira Anitta, a tailandesa Lisa e o cantor nigeriano Rema em uma parceria inédita que já movimenta as redes sociais.

Colaboração será uma das músicas oficiais do torneio

O lançamento completo acontece nesta quinta-feira, 21, e faz parte da estratégia da Fifa para transformar a Copa de 2026 em um evento ainda mais conectado ao universo pop global. O torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além da música, Anitta também foi confirmada como uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa em Los Angeles. Ela dividirá o palco com nomes como Katy Perry, Future, Tyla, Lisa e Rema antes da estreia dos Estados Unidos no torneio, no dia 12 de junho.

Artistas que vão se apresentar na abertura do primeiro jogo nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

Quem é Rema? Cantor é um dos principais nomes do afrobeat

Rema é um dos principais nomes da nova geração da música africana. O artista, nascido Divine Ikubor, tem 26 anos e é natural da Nigéria. Explodiu mundialmente com “Calm Down”, hit que ganhou ainda mais força após um remix com Selena Gomez.

O cantor mistura afrobeat, trap e pop em suas músicas e se tornou um dos artistas africanos mais ouvidos do mundo nos últimos anos.

Quem é Lisa? Artista é uma das expoentes do K-pop

Lisa é uma cantora, rapper e dançarina tailandesa que ganhou projeção mundial como integrante do grupo sul-coreano Blackpink. Nascida Pranpriya Manoban, ela estreou na indústria musical após ser aprovada em uma audição da YG Entertainment ainda adolescente e rapidamente se tornou um dos maiores nomes da cultura pop asiática.

Além do sucesso com o grupo de K-pop, Lisa construiu uma carreira solo marcada por hits como “LALISA” e “Money”, que dominaram plataformas de streaming e redes sociais. A artista também se consolidou como ícone de moda e embaixadora de marcas de luxo, ampliando sua influência para além da música.