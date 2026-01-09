BBB 26: quem é Paulo Augusto, estudante que está na Casa de Vidro?

Paulo Augusto, de 21 anos, foi anunciado como um dos participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, dinâmica que define novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre o candidato

Natural de Inhumas, em Goiás, Paulo Augusto vive atualmente em Anápolis, no mesmo estado. Estudante de Medicina Veterinária, ele trabalha como pecuarista e também atua como influenciador digital.

Desde criança, acompanhava o pai na roça, experiência que despertou uma forte ligação com o campo e afinidade com animais de grande porte.

Ainda jovem, diz ter orgulho das próprias conquistas e se define como verdadeiro, observador e transparente. Afirma não ter medo de se posicionar e revela perder a paciência com quem fala pelas costas ou espalha boatos.

“Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, diz. No tempo livre, gosta de treinar, andar a cavalo, fazer caminhadas, jogar online e curtir shows sertanejos com os amigos.

Paulo conta que acompanha o BBB desde pequeno, hábito que mantinha com os pais, e vê o reality como uma chance de viver uma grande experiência e conquistar prêmios. Competitivo, garante que não se satisfaz com o segundo lugar.

“Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, afirma. Ele acredita que seu jeito goiano pode gerar identificação com o público e resume sua postura no jogo: “Sou novo, mas muito experiente na vida”.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.