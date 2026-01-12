O que esperar da nova edição do Big Brother Brasil?

O Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda-feira, 12 de janeiro, na TV Globo, dando início a mais uma temporada do reality show mais assistido do país. A nova edição aposta em mudanças no formato e maior interação da audiência para renovar o jogo e manter o engajamento ao longo da temporada.

Veja o que esperar da nova edição do BBB:

Participação ativa do público

Nesta edição, o público tem um papel maior do que nunca no jogo. A audiência já escolheu metade dos participantes Pipoca por meio de cinco Casas de Vidro espalhadas pelas regiões do Brasil. Essa é uma mudança importante no formato tradicional.

Novas dinâmicas de jogo

O BBB 26 introduz um “laboratório”, onde participantes podem ser substituídos ao longo da temporada caso o público ache que falta entrega ao jogo. Essa mudança busca eliminar os chamados “plantas” e manter a intensidade.

Três Big Fones na casa

A casa terá três aparelhos do Big Fone espalhados. O público decide qual deles vai tocar e qual mensagem será enviada, ampliando a imprevisibilidade das decisões dentro do confinamento.

Cartola BBB

Os fãs poderão montar times e acompanhar o desempenho dos participantes por meio do Cartola BBB, integração que traz uma camada extra de engajamento e competição fora da casa.

Formato e elenco misto

O jogo volta ao formato individual, sem duplas desde o início, e traz um elenco diverso com anônimos (Pipoca), famosos (Camarote) e ex-participantes (Veteranos), prometendo confrontos, alianças e histórias variadas.

Casa inspirada em sonhos

A decoração da casa tem tema ligado a sonhos e desejos universais, com espaços pensados para estimular interações, conversas e estratégias entre os participantes.