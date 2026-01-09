BBB 26: quem é Marciele, influenciadora que está na Casa de Vidro?

Marciele, de 32 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Norte, parte da dinâmica que define os novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre a candidata

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. Passou por dificuldades quando mais nova, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar. Com gosto pela dança, sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, avalia ela, que conta ainda ser uma pessoa controladora, com tendência a liderança. Nas horas vagas, gosta de ir a cachoeiras e aproveitar o tempo com amigos e família.

Entende que estar no BBB é lidar com o imprevisível e deseja conquistar o prêmio para mudar a realidade da família. Afirma que não gosta de renunciar a suas opiniões; é uma pessoa de posicionamento forte, pé no chão e que sabe aonde quer chegar. Para Marciele, “não vale mentir nem trapacear”. Ela entrega que quando se sente subestimada, resgata forças para superar seus limites. Observadora que é, afirma saber usar sua energia com estratégia.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.