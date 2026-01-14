BBB 26: Henri Castelli tem duas convulsões na Prova do Líder

Henri Castelli voltou a ser notícia no Big Brother Brasil 26 após um novo episódio de mal-estar que mobilizou a produção e os colegas de confinamento. O ator de 47 anos passou mal na manhã desta quarta-feira, 14, durante a primeira Prova do Líder da temporada, uma disputa de resistência que já se estendia por mais de dez horas.

Ator cai e tem convulsão

Durante a prova, Castelli caiu dentro da piscina de bolinhas e começou a convulsionar diante dos outros participantes. A cena gerou reação imediata de preocupação entre os confinados, que chamaram a equipe médica do programa. A produção suspendeu temporariamente a dinâmica para o atendimento de urgência.

Henri foi prontamente atendido pela equipe de saúde do BBB 26 e encaminhado a um hospital para realização de exames e observação mais detalhada. A direção do programa informou aos participantes que ele estava consciente e sendo cuidado, o que trouxe algum alívio à casa. A emissora confirmou que todas as providências médicas foram tomadas.

Após a internação, Castelli acabou sendo liberado e retornou ao confinamento. Em conversa com outros participantes, ele compartilhou informações sobre o diagnóstico e brincou sobre a situação, dizendo em tom leve que “não conseguiram me matar”, em referência ao susto vivido durante a prova.

Novo mal-estar

Embora estivesse aparentemente bem, minutos depois, o Camarote teve outra crise convulsiva e foi socorrido novamente.

Veja o momento em que os brothers demonstram preocupação com o ator:

Gente, produção tire esse homem do programa deixem em um hospital. Henri Castelli voltou e teve outra convulsão. 😨#BBB26 pic.twitter.com/mYHp5EmuKd — Carmen Lúcia (@carmenlucia1000) January 14, 2026

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.