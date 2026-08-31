Novo 'Homem-Aranha' supera 'Avatar 2' e 'Titanic' e vira 3ª maior bilheteria da história

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" acaba de alcançar um lugar reservado para poucos filmes na história do cinema. O longa, que estreou em julho deste ano, ultrapassou "Avatar: O Caminho da Água", de 2022, nas bilheterias mundiais e assumiu a terceira posição entre as maiores arrecadações de todos os tempos, segundo o Global Box Office.

Novo filme do Homem-Aranha sobe ao pódio

O quarto filme do Homem-Aranha estrelado por Tom Holland chegou a US$ 2,33 bilhões em bilheteria mundial.

Com o resultado, o filme superou "Avatar: O Caminho da Água", que acumula aproximadamente US$ 2,32 bilhões. A diferença ainda é pequena, mas suficiente para colocar a nova aventura de Peter Parker no terceiro lugar do ranking histórico.

Com a nova posição, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" passa a ter pela frente apenas dois filmes na corrida pelas maiores bilheterias da história.

O ranking é liderado por "Avatar", de James Cameron, com US$ 2,92 bilhões, seguido por "Vingadores: Ultimato", de 2019, com US$ 2,72 bilhões. A marca também coloca o longa da Marvel e da Sony entre os poucos filmes que conseguiram ultrapassar US$ 2 bilhões nas bilheterias mundiais.

Sucesso nos Estados Unidos e no Canadá

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou a US$ 891 milhões nos Estados Unidos e no Canadá e se tornou a segunda maior bilheteria doméstica da história.

O próximo grande objetivo no mercado norte-americano é superar os US$ 936 milhões de "Star Wars: O Despertar da Força", de 2015, atual recordista de arrecadação doméstica. Caso alcance a marca, o novo longa poderá assumir a liderança do ranking.

Filme lidera as bilheterias brasileiras em 2026

No Brasil, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também domina as bilheterias. O filme já acumulou R$ 342 milhões no país e se tornou a maior bilheteria de 2026.

A vantagem para o segundo colocado é expressiva. "Toy Story 5" arrecadou cerca de R$ 177 milhões, pouco mais da metade do valor alcançado pelo longa da Marvel.

O desempenho também colocou "Homem-Aranha: Um Novo Dia" entre os maiores sucessos da história do cinema brasileiro. Segundo o CinePOP, o filme já ultrapassou "Vingadores: Ultimato" e se tornou o live-action de maior bilheteria da história do país.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" ocupa a segunda posição entre as maiores bilheterias da história do cinema no Brasil. Na liderança está "Divertida Mente 2", de 2024, que arrecadou R$ 442,5 milhões no país.

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' ainda está em cartaz

O filme traz Tom Holland novamente como Peter Parker, com Zendaya de volta ao papel de MJ e Jacob Batalon como Ned.

O elenco também conta com Sadie Sink, como Jean Grey, além de Jon Bernthal como Justiceiro e Mark Ruffalo como Hulk.

A direção é de Destin Daniel Cretton, conhecido por "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis". O roteiro fica novamente sob a responsabilidade de Erik Sommers e Chris McKenna, dupla que trabalhou em "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".