Por que Jean Grey está no filme do Homem-Aranha?

🚨 Atenção: o texto contém spoilers de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

A aparição de Jean Grey no novo filme do Homem-Aranha não é uma homenagem aos fãs de quadrinhos, mas uma transição de ciclo — e ela tem lógica comercial antes de ser apenas narrativa.

A Marvel Studios se aproxima do fim da Saga do Multiverso, que se encerra com "Vingadores: Doutor Destino", previsto para dezembro. O arco seguinte precisa de um eixo, e o escolhido são os mutantes.

O problema é apresentá-los a um público que passou 25 anos vendo os X-Men em outro universo cinematográfico.

Uma dívida de sete anos

Os mutantes só puderam entrar no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) porque a Disney comprou a 21st Century Fox, em 2019, e recuperou direitos que estavam fora de casa desde os anos 1990.

Desde então, a integração vinha sendo adiada. A escolha de fazê-la agora, e dentro de um filme do Homem-Aranha, resolve um problema específico: o personagem é a franquia com maior previsibilidade de bilheteria do estúdio.

Há ainda uma particularidade societária. O Homem-Aranha é da Sony, que distribui os filmes em coprodução com a Marvel Studios. Jean Grey é ativo da Disney. Colocar uma no filme da outra é operação de licenciamento cruzado, não apenas decisão de roteiro.

O que o filme planta

A personagem de Sadie Sink não vem sozinha. O longa estabelece uma estrutura inteira para as próximas produções.

O Departamento de Controle de Danos, órgão que a Marvel vinha construindo aos poucos em outras produções, é apresentado como organização interessada em capturar e estudar mutantes. Seu chefe, William "Bill" Metzger, conduz experimentos secretos.

Sara Grey, irmã de Jean, é uma das cobaias. É a busca por ela que leva a mutante a usar poderes telepáticos em Nova York e a cruzar o caminho de Peter Parker.

O filme também introduz tecnologia semelhante ao Cérebro, máquina clássica dos X-Men para localizar mutantes, e coloca em circulação um inibidor de mutação — dispositivo que, nas histórias em quadrinhos, costuma aparecer ligado a programas de contenção e aos Sentinelas.

Antagonista — não vilã

Sadie Sink como Jean Grey em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' (Reprodução / Marvel Studios)

A construção da personagem também serve ao plano. Jean não é apresentada como ameaça, e sim como vítima dos experimentos de Metzger.

O conflito com o Homem-Aranha se resolve por identificação: depois de compartilharem memórias e traumas, Peter a convence a abandonar a vingança. Ela sai do filme viva e recuperável — condição necessária para quem vai liderar um arco inteiro depois.

A versão do MCU também é jovem, o que sinaliza que a nova geração de X-Men deve ficar entre o fim da adolescência e o início da vida adulta.

O que vem depois?

O próximo passo é um filme dos X-Men dirigido por Jake Schreier, ainda sem data confirmada.

Antes de Sadie Sink, Jean Grey foi interpretada por Famke Janssen na trilogia original da Fox e por Sophie Turner em "X-Men: Apocalipse" e "X-Men: Fênix Negra". As duas versões pertenciam a um universo que não conversava com o do Homem-Aranha.

A de Sink conversa. E é essa a única novidade que importa para o estúdio.