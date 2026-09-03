Ivete Sangalo é recordista de shows no Rock in Rio; veja o ranking

Ivete Sangalo já faz parte da história do Rock in Rio, e a edição de 2026 vai aumentar ainda mais essa marca. A cantora baiana chegará a 20 apresentações no festival, considerando as edições realizadas no Brasil, em Portugal, na Espanha e nos Estados Unidos.

A marca coloca Ivete com ampla vantagem na liderança do ranking de artistas que mais vezes subiram aos palcos do Rock in Rio. A trajetória começou há mais de duas décadas, na primeira edição do festival em Lisboa.

20 apresentações em diferentes países

A primeira apresentação de Ivete no Rock in Rio aconteceu em 2004, na edição inaugural do festival em Lisboa. Antes de estrear no Brasil, Ivete já acumulava cinco apresentações: quatro em Lisboa e uma em Madri. A estreia na versão brasileira aconteceu em 2011, quando ela subiu ao Palco Mundo pela primeira vez.

A presença da cantora no festival também marcou uma mudança na relação entre o evento e o público. Na época do anúncio de sua participação no Rock in Rio brasileiro, a escalação recebeu críticas de parte dos fãs de rock, que chegaram a apelidar o evento de "Axé in Rio".

Em 2015, a cantora se apresentou no Rock in Rio Las Vegas, nos Estados Unidos. O show recebeu elogios do jornal Los Angeles Times, que definiu a performance como “uma exibição fabulosa do seu carisma e magnetismo”.

Sangalo também se tornou a única artista estrangeira a participar de todas as edições do Rock in Rio Lisboa.

Baiana já substituiu Ariana Grande

Em 2016, Ivete Sangalo ganhou mais um capítulo importante em sua história no festival. A cantora foi chamada de última hora para substituir Ariana Grande no Rock in Rio Lisboa, depois que a artista americana cancelou sua apresentação por problemas de saúde. Ivete já estava escalada para o dia anterior e fez um segundo show no Palco Mundo em 29 de maio.

A substituição aconteceu poucas horas após o cancelamento, o que tornou a participação de Ivete ainda mais marcante naquela edição. A própria organização confirmou oficialmente a mudança de programação em 29 de maio de 2016.

Ivete estará novamente no Palco Mundo em 2026

A edição de 2026 será mais um capítulo dessa trajetória. Ivete está escalada para o Palco Mundo no dia 13 de setembro, último dia do festival.

Ela será responsável por abrir a programação do palco principal, às 17h. Depois dela, se apresentam Lola Young, Halsey e Twenty One Pilots, que encerram a programação do Palco Mundo.

Ranking dos artistas que mais se apresentaram no festival

Apesar de Ivete Sangalo estar na liderança com folga, outros grandes nomes da música completam o ranking de artistas com mais apresentações no Rock in Rio. O Metallica, uma das bandas de rock mais famosas e influentes do mundo, também está entre os artistas que mais se apresentaram no festival, com sete shows.

Ivete Sangalo: 20 apresentações Xutos & Pontapés: 12 apresentações Sepultura: 12 apresentações Capital Inicial: 10 apresentações Frejat: 8 apresentações Metallica: 7 apresentações

Quando começa o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O festival terá sete dias de programação, divididos entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

No primeiro fim de semana, os headliners, atrações responsáveis pelo encerramento da programação principal do Palco Mundo, serão Foo Fighters, em 4 de setembro; Avenged Sevenfold, no dia 5; Calvin Harris, no dia 6; e Elton John, no feriado de 7 de setembro.

O segundo fim de semana terá Stray Kids no Palco Mundo, em 11 de setembro; Maroon 5, no dia 12; e Twenty One Pilots, no encerramento, em 13 de setembro.

A programação dos demais palcos inclui nomes como Rise Against, The Hives, Capital Inicial, Bring Me The Horizon, Sepultura, Bad Omens, Black Eyed Peas, Nelly, NE-YO, Gilberto Gil, Jon Batiste, Laufey, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Mumford & Sons, Halsey, Zara Larsson e Ivete Sangalo.