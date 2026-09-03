PoderData/Aya: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula, 44%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na simulação de segundo turno da pesquisa PoderData, divulgada nesta quinta-feira, 3. No entanto, pela primeira vez desde o mês de maio, Flávio ultrapassou o presidente Lula numericamente. O placar ficou em 45% a 44%.

Em uma semana, Lula oscilou negativamente 1 ponto, mesma proporção positiva de Flávio. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 8%, e 3% não souberam responder.

Contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), os cenários são idênticos, com Lula marcando 44% e os adversários, 42%. Contra o ex-governador mineiro, votos brancos e nulos somam 12%, índice que vai a 11% contra o goiano. Em ambos os casos, 2% dos respondentes se dizem indecisos.

É contra Renan Santos (Missão) que o presidente tem a sua maior vantagem, que chega a 5 pontos. Lula mantém os 44% em todos os cenários. Santos registra 39%. Nesta simulação, votos brancos e nulos somam 15%, e 3% não sabem responder.

Apesar da distância, ela vem diminuindo. Desde a edição anterior do levantamento, o candidato do Missão ganhou 2 pontos, enquanto o presidente manteve estabilidade.

Primeiro turno

No primeiro turno, o desempenho dos líderes se repete com novo empate técnico. Enquanto o petista registra 37% das intenções de voto, o candidato do PL aparece com 34%. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

Na sequência, na mesma linha das demais pesquisas da semana, Augusto Cury (Avante) se descola dos demais candidatos e registra 10%. Renan Santos tem 3%. Ronaldo Caiado, Pablo Marçal (PRTB) e Hertz Dias (PSTU) marcam 2% cada um.

Clariana Barão (Democracia Cristã), Romeu Zema, Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Samara Martins (UP) têm 1%. Wilson Grassi (Democrata) não pontuou.

Outros 5% afirmaram que pretendem votar em branco ou anular, enquanto 2% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios, com dados coletados de 30 de agosto a 2 de setembro de 2026, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 716 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual. O intervalo de confiança é de 95%. Está registrada no TSE sob o nº BR-07561/2026.