Nova série de 'Harry Potter' será diferente dos filmes? Veja o que muda e o que continua igual

A nova série de "Harry Potter" estreia no dia 25 de dezembro de 2026 com uma missão delicada: revisitar uma história que deu origem a uma das franquias cinematográficas mais populares do século. A comparação com os oito filmes é inevitável, mas a produção da HBO parte de uma proposta diferente, com mais tempo para explorar os livros de J.K. Rowling e apresentar uma nova interpretação de Hogwarts.

O que a série de 'Harry Potter' e os filmes têm em comum?

A primeira grande semelhança está na própria história. A produção da HBO também acompanha Harry Potter desde a descoberta do mundo bruxo, passando pela chegada a Hogwarts e pelo início da amizade com Ron Weasley e Hermione Granger.

A primeira temporada será baseada em "Harry Potter e a Pedra Filosofal" e repetirá a estrutura fundamental apresentada no primeiro filme. Os materiais divulgados pela HBO já mostraram cenas conhecidas, como a seleção das casas, a viagem no Expresso de Hogwarts, o encontro do trio e a descoberta de elementos importantes do mundo mágico.

Quais são as principais diferenças entre a série e os filmes?

A principal diferença está no tempo disponível para contar a história. Os oito filmes precisaram condensar os sete livros da saga em produções com duração limitada. A série terá uma temporada dedicada a cada livro, começando com oito episódios voltados para "A Pedra Filosofal".

A roteirista Francesca Gardiner e o diretor Mark Mylod explicaram ao site oficial de Harry Potter que terão cerca de oito horas para contar a história do primeiro livro. Segundo eles, esse espaço permitirá explorar "as profundezas e recantos" da trama e acompanhar melhor a evolução do mundo mágico.

Essa estrutura abre espaço para situações cotidianas de Hogwarts que tiveram pouco ou nenhum destaque nos filmes, como aulas, tarefas, provas e momentos de convivência entre os estudantes.

Quais personagens terão mais espaço na série?

O formato televisivo também permite que personagens secundários ganhem mais espaço. Um exemplo é Draco Malfoy. Lox Pratt, intérprete do personagem na série, afirmou que a nova adaptação poderá mostrar situações que não aparecem nos livros, narrados pela perspectiva de Harry, nem foram exploradas nos filmes.

"Você vê Draco em casa", explicou o ator em entrevista à revista 1883, ao comentar a possibilidade de o público conhecer melhor o personagem e sua família.

A equipe também confirmou a presença de Pirraça, o poltergeist de Hogwarts que aparece nos livros, mas ficou fora dos filmes. Gardiner e Mylod chegaram a brincar que poderão "se divertir com Pirraça pelos corredores".

Como será Hogwarts na nova série?

A série também pretende mostrar espaços inéditos de Hogwarts. Entre eles está a sala dos professores, além de outras áreas do castelo que poderão ganhar maior importância graças ao formato televisivo.

A escola continua sendo um dos principais pontos de conexão entre as duas versões, mas a série terá liberdade para construir uma visão mais ampla do castelo. Mark Mylod explicou que a equipe quer tratar Hogwarts como um lugar real, explorando diferentes referências arquitetônicas e mostrando como a estética da escola pode ter mudado ao longo do tempo.

"Haverá elementos da arquitetura georgiana, tentativas de naturalismo. Porque, é claro, temos o privilégio de contar histórias de formato longo", revelou Mylod.

A época em que a história se passa também cria uma diferença visual. A série situa os acontecimentos de "A Pedra Filosofal" em 1991, enquanto os filmes adotaram uma estética mais associada aos anos 2000.

Essa escolha deverá aparecer principalmente no mundo dos trouxas, incluindo roupas, objetos e ambientes frequentados pela família Dursley.

Quem está no elenco da série de 'Harry Potter'?

Outra diferença evidente está no elenco. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint deram vida a Harry, Hermione e Ron nos oito filmes. Na série, Dominic McLaughlin será Harry, Arabella Stanton interpretará Hermione e Alastair Stout viverá Ron.

A nova geração também terá John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape e Nick Frost como Hagrid.

Mark Mylod e Francesca Gardiner também destacaram o cuidado da produção em manter a fidelidade às idades dos personagens. Como exemplo, os dois citaram Snape, que tinha apenas 31 anos em 1991, período em que se passam os acontecimentos de "A Pedra Filosofal".

"Ninguém pode substituir Alan Rickman, mas podemos encontrar a próxima geração", finalizaram.

A série também conta com a produção executiva de J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, da Brontë Film and TV, além de David Heyman, da Heyday Films.

Assista ao novo trailer da série de 'Harry Potter'