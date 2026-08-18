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'Super diferente': o que um ator do novo 'X-Men' já falou sobre a produção

Ator de 'Heartstopper' cresceu assistindo aos filmes da franquia e afirma que a nova produção seguirá por um caminho próprio

Kit Connor: Novo Ciclope do MCU comenta as diferenças entre a próxima adaptação e os filmes lançados pela Fox (Matt Winkelmeyer/AFP)

Kit Connor: Novo Ciclope do MCU comenta as diferenças entre a próxima adaptação e os filmes lançados pela Fox (Matt Winkelmeyer/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18h47.

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O novo "X-Men" da Marvel Studios ainda está longe de chegar aos cinemas, mas Kit Connor já deu uma pista importante sobre o caminho escolhido para o reboot. O ator, que viverá Ciclope, afirmou que o filme terá uma abordagem própria em relação às versões anteriores dos mutantes.

Em entrevista ao "Good Morning America", da ABC, Connor contou que cresceu assistindo aos filmes originais dos "X-Men" e destacou a oportunidade de apresentar uma nova visão para personagens já conhecidos pelo público.

Uma nova perspectiva para os mutantes

"Eu cresci com os filmes originais, de muitas formas, e é muito legal porque parece que estamos fazendo uma versão super diferente, uma nova perspectiva, o que é muito divertido", afirmou o ator.

A declaração indica que a Marvel pretende estabelecer uma identidade própria para sua primeira grande versão dos "X-Men" dentro do MCU. A franquia teve sua primeira leva de filmes produzida pela 20th Century Fox, antes da aquisição do estúdio pela Disney.

Kit Connor chega ao projeto como o novo Scott Summers, personagem que já foi interpretado por James Marsden e Tye Sheridan nas produções anteriores.

Novo elenco já está definido

Connor estará ao lado de Sadie Sink, que interpretará Jean Grey, e Samara Weaving, escalada como Emma Frost. O elenco também conta com Inde Navarrette como Vampira, Maya Boyd como Tempestade, Christopher Abbott como Professor X e Adam Driver como Sr. Sinistro.

A produção será dirigida por Jake Schreier, responsável por "Thunderbolts", enquanto Lee Sung Jin, criador de "Treta", e Joanna Calo, cocriadora de "O Urso", trabalham no roteiro.

A escolha de um elenco mais jovem acompanha a proposta de reconstruir a equipe para uma nova fase do Universo Cinematográfico da Marvel

Quando estreia o novo 'X-Men'?

A Marvel confirmou que o novo "X-Men" chegará aos cinemas em 5 de maio de 2028. O longa será uma das principais apostas do estúdio para uma nova fase da MCU, após o fim do arco da "Saga do Multiverso", que será encerrada com "Vingadores: Guerras Secretas", em 2027. 

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